Mit der Vertragsverlängerung von Harry Kane bis 2029 hat der FC Bayern München dem FC Barcelona nicht nur einen Dämpfer verpasst, sondern auch ein klares Signal an die Konkurrenz in Europa gesendet. In puncto Gehalt steigt der Engländer nämlich in die Oberklasse des Weltfußballs auf.

Der 33-Jährige gilt Medienberichten zufolge mit jährlichen Bezügen von bis zu 30 Millionen Euro – davon rund 25 Millionen Grundgehalt – als bestbezahlter Spieler in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters.

Bayern München: Harry Kane verdient bis zu 30 Millionen Euro pro Saison

Das entspricht knapp 475.000 Euro pro Woche. Eine unglaubliche Summe. Nur Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien und Lionel Messi in den USA verdienen angeblich mehr. Die Verantwortlichen um Uli Hoeneß an der Säbener Straße kamen Kane bei Gehalt und Vermarktungsrechten übrigens entgegen.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verteidigte die finanziellen Dimensionen des Deals anschließend öffentlich. „Harry hat uns in den letzten drei Jahren viel Freude gemacht und gezeigt, dass er jeden Cent wert war“, betonte Dreesen.

Harry Kane will endlich wieder nur Fußball spielen

Unterdessen tritt der Superstar Harry Kane auf die Bremse: Nach anstrengenden Tagen mit vielen (Medien-)Terminen will der Münchner Torjäger endlich wieder den Fokus auf den Fußball legen. „Es wurde zuletzt so viel gesprochen über mich, den Ballon d'Or oder individuelle Trophäen, jetzt freue ich mich wieder mit der Arbeit weiterzumachen, weniger zu reden und mehr zu spielen“, sagte der 33-Jährige vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. Er brauche „diese ganze Aufmerksamkeit nicht unbedingt“.

Die letzten Wochen seien für ihn und den FC Bayern „im positiven Sinne schon ganz schön verrückt gewesen. Wir haben es genossen, denn das waren wichtige Momente in unserer gemeinsamen Geschichte“, führte Kane aus: „Aber das Spielen ist das Wichtigste für die Mannschaft, und ich versuche auf dem Platz zu sprechen. Jetzt wird sich der Staub ein bisschen legen und wir werden wieder zur Normalität zurückkehren.“

Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 hat Kane die Erwartungen übertroffen. In 161 Pflichtspielen erzielte er 156 Tore und entwickelte sich zum zentralen Offensivspieler der Münchner. Seine Leistungen wurden jüngst mit dem Ballon d’Or gekrönt. (mbr/sid)