Erneut brauchten die Kölner Haie die Verlängerung, und erneut gingen sie als Sieger vom Eis: Mit 3:2 nach Overtime setzte sich der KEC am 21. Spieltag der DEL gegen die Straubing Tigers durch.

Gregor MacLeod fehlte krankheitsbedingt. Den Platz des Kanadiers in der ersten Reihe übernahm Ryan MacInnis, zudem kehrte Daniel Fischbuch ins Team zurück. Nicht im Kader standen Tim Fleischer und Mateu Späth, wie schon am Dienstag gegen Nürnberg.

Inferno della Nord feiert 25 Jahre mit Choreo

Für den ersten Gänsehaut-Moment sorgten die Kölner Fans bereits vor dem ersten Bully. Mit einer Choreo beging der Fanklub Inferno della Nord sein 25-jähriges Bestehen. Die Botschaft: „Vom Narren geprägt, von der Bestie getrieben.“

Den ersten Grund zum Jubeln hatten jedoch die mitgereisten Anhänger aus Straubing. Im gegnerischen Drittel leistete sich Marco Münzenberger einen folgenschweren Fehlpass. Max Bleicher lief daraufhin allein auf das Kölner Tor zu und schloss in der 3. Minute eiskalt zur Führung der Gäste ab. Zwischen den Pfosten stand bei den Haien Felix Brückmann, der erneut den Vorzug vor Janne Juvonen erhalten hatte.

Choreo für 25 Jahre Inferno Della Nord. Copyright: IMAGO/HMB-Media

Vor 17.598 Fans in der Lanxess-Arena waren die Haie dennoch voll im Spiel und gaben in der Folge eine Vielzahl an Schüssen auf das Straubinger Tor ab. Der verdiente Ausgleich fiel in der 13. Minute: Markus Ljungh traf nach guter Vorarbeit von Louis-Marc Aubry. Lange hielt das Unentschieden allerdings nicht. Wie so häufig in dieser Saison zeigte sich der KEC in Unterzahl anfällig. Nach einer Zeitstrafe gegen Juhani Tyrväinen erzielte Nicolas Beaudin in der 16. Minute das 2:1 für die Gäste. Für Köln war es bereits das 16. Gegentor in Unterzahl.

Gegen die Straubinger Defensive bissen sich die Haie im zweiten Drittel lange die Zähne aus. In der 37. Minute gelang Marcel Noebels dann doch noch der ersehnte Ausgleich. In der Halle wurde das Tor zunächst Patrick Russell zugeschrieben. Er gab bei MagentaSport allerdings zu, selbst nicht das Gefühl gehabt zu haben, den Puck noch berührt zu haben.

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein richtig flottes Eishockeyspiel mit kaum Unterbrechungen. Dem dritten Treffer waren dabei die Haie deutlich näher als die Gäste aus Straubing. Trotz guter Gelegenheiten brachte der KEC die Scheibe aber nicht im Tor unter.

So musste die Entscheidung wie schon am Dienstag gegen Nürnberg in der Verlängerung fallen. Und auch diesmal sicherte sich der KEC den Zusatzpunkt: Das Siegtor schoss Russell.

Abgeschlossen wird die Heimspielwoche der Haie am Sonntag mit der Partie gegen den ERC Ingolstadt. (red)