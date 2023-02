Köln – Wenn Steffen Baumgart nach ein paar Tagen Pause am Mittwoch seine Mannschaft wieder auf den Trainingsplatz am Geißbockheim bittet, dann wird der Trainer des 1. FC Köln erneut auf mehrere Profis verzichten müssen. Aber auch bei den Nachwuchsteams werden einige Akteure fehlen. Insgesamt 16 Spieler des 1. FC Köln sind in der Länderspielpause für ihre Nationalmannschaften im Einsatz.

Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic hofft auf sein Debüt für Österreicher. Der Neuzugang von Rapid Wien war im September erstmals als „Teamspieler“ nominiert worden, kam allerdings noch nicht zum Einsatz. Berufen für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer (9. Oktober) und Dänemark (12. Oktober) sind auch seine Kölner Teamkollegen Florian Kainz und Louis Schaub. Da Österreich in Gruppe F nur Vierter ist, ist ein Sieg auf den Schafsinseln Pflicht. Drei Tage später steht die schwere Aufgabe in Dänemark an.

Ondrej Duda ist mit der Slowakei Dritter in der Gruppe H. Auch für ihn könnten die kommenden Duelle in Russland (8. Oktober) und in Kroatien (11. Oktober) die letzten WM-Chancen sein. Ebenfalls um ein WM-Ticket spielt die tunesische Auswahl mit FC-Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri. Als Tabellenführer treffen die Tunesier in ihrer Gruppe zweimal auf Schlusslicht Mauretanien (7. /10. Oktober).

Höhepunkt für 20-jährigen Mathias Olesen

Ein Höhepunkt wartet auf einen Spieler aus der Kölner U21. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Mathias Olesen reist mit Luxemburgs A-Nationalmannschaft nach Portugal und trift in Faro am 12. Oktober auf die Portugiesen um ihren Superstar Cristiano Ronaldo. Drei Tage zuvor steht das Heimspiel gegen Serbien an.

Die weiteren abgestellten Kölner Spieler: Sava-Arangel Cestic (Serbien/U21), Noah Katterbach (Deutschland/U21), Tomas Ostrak (Tschechien/U21), Marvin Obuz (Deutschland/U20), Joshua Schwirten (Deutschland/U20), Jens Castrop, Jonas Urbig (Deutschland/U19), Philipp Wydra (Österreich/U19), Vladimir Fratea (Moldawien/U19), Nicolas Bajlicz (Österreich/U18). Jan Thielmann (U21 DFB) musste krankheitsbedingt passen.