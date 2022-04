Wiederbeginn der Hockey-Feldsaison: Rot-Weiss Köln tastet sich ans Limit

Köln -

Ein sanfter Einstieg sieht anders aus. Die Bundesliga-Hockeyspielerinnen von RW Köln erwartet zum Rückrundenauftakt ein doppelter Stresstest: Der Partie am Samstag (12 Uhr) beim UHC Hamburg (3./18 Punkte) folgt tags darauf zur selben Zeit das Derby beim Titelverteidiger Düsseldorfer HC (1./25). „Das sind zwei richtig knifflige, aber auch geile Auswärtsspiele“, sagt RW-Trainer Markus Lonnes.



Obwohl dem KTHC Rot-Weiss (2./19) allein in logistischer Hinsicht ein strapaziöses Wochenende bevorsteht, fiebert das Team der Rückkehr aufs Feld entgegen. Da der Spielbetrieb wegen der Juniorinnen-WM in Südafrika drei Wochen später als bei den männlichen Vereinskollegen beginnt und der Ligaverband an einem gemeinsamen Final Four der Damen und Herren in Bonn (4./5. Juni) festhält, steht den Kölnerinnen ein straffes Programm bevor: Die fünf Rückrundenpartien der Staffel A bestreiten sie an nur drei Wochenenden, ehe das Viertelfinale im Best-of-three-Modus ausgetragen wird.



Markus Lonnes betont: „Wir wollen Meister werden“

„Nach einem halben Jahr Pause stehen wir erneut vor einem Sprung ins Ungewisse“, sagt Lonnes. Zumal die Vorbereitungspläne immer wieder von Corona- und verletzungsbedingten Ausfällen durchkreuzt wurden. Trotzdem betont er: „Wir wollen auch in diesem Jahr Deutscher Meister werden.“

Das Viertelfinal-Ticket kann Rot-Weiss schon jetzt kaum noch streitig gemacht werden. „Bis dahin müssen wir aber jedes Spiel nutzen, um an unser Limit heranzukommen“, sagt Lonnes.



Bei der jüngsten Generalprobe gegen Alster (4:3) funktionierte zumindest schon mal das Offensivspiel – und das, obwohl Helena Würker (Faserriss) und Nationalspielerin Emma Boermans (Sehnenanriss im Daumen) fehlten. Ohne das Duo geht es nun auf Auswärtstour. Das Duell in Hamburg birgt angesichts des Kölner 8:1-Hinspielerfolgs zusätzliche Brisanz. „Das hat der Gegner sicher nicht vergessen“, meint Lonnes.



Für Rot-Weiss markierte die Partie im Oktober einen Wendepunkt nach vier sieglosen Spielen. Es folgten drei weitere Erfolge, unter anderem der gegen Düsseldorf (3:1). Der DHC dürfte auch so um eine Trotzreaktion bemüht sein, schließlich schied er bei der jüngsten Premiere in der Euro Hockey League bereits im Viertelfinale unglücklich aus (1:2 im Shoot-out gegen Spaniens Vizemeister Junior FC).



Für RW-Akteurin Inma Hofmeister kommt es derweil zum schnellen Wiedersehen mit Lisa Nolte, Sara Strauss, Sophia Schwabe und Lilly Stoffelsma. Gemeinsam gewannen sie bei der U-21-WM in Südafrika die Silbermedaille.