Die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen haben im letzten Test vor dem Start der Bundesliga-Saison nochmals reichlich Selbstvertrauen getankt. Auf dem „SL16 Football Campus“ des belgischen Erstligisten Standard Lüttich feierte die Mannschaft um den Leverkusener Trainer Roberto Pätzold einen 7:0-Sieg. Gespielt wurde über viermal 30 Minuten. „Wenn man 7:0 gewinnt und dem Gegner keine richtige Torchance gestattet, dann gibt es wenig zu kritisieren. Das einzige Manko ist, dass wir den ein oder anderen weiteren Treffer hätten erzielen können“, beschrieb Pätzold seine Eindrücke von der Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt am Sonntag (16 Uhr) bei RB Leipzig. Man habe sehr reif und professionell agiert, fand der Bayer-Coach. Und: „Wir sind unserem Stil treu geblieben und haben auch in ruppigen Situationen die Nerven bewahrt.“

Trainer Roberto Pätzold hat die Qual der Wahl

Der 47-Jährige durfte also zufrieden sein. Gleich zu Beginn war seine Elf hellwach. Nach gerade einmal acht Minuten bediente Sofie Zdebel per Ablage Loreen Bender, die von der Strafraumgrenze schoss und zum 1:0 traf. Drei Minuten hatte ihre Mitspielerin Vanessa Fudalla Pech, als ihr Versuch aus der Distanz am Pfosten landete. Dann war wieder Kramer zur Stelle, die beim 7:0 im vergangenen Test gegen Feyenoord Rotterdam mit einem Hattrick geglänzt hatte: Sie verlängerte eine Bender-Ecke zum 2:0 ins Tor (12.). Die Schützin und Marlene Müller verpassten wenig später das 3:0. Nach 50 Minuten fiel der Treffer jedoch: Dieses Mal bugsierte Kramer eine Ecke von Bender per Kopfball ins Tor.

Pätzold wechselte nun munter. Der Spielfreude tat dies keinen Abbruch. Lilla Turanyi traf per Kopfball nach einer weiteren Ecke zum 4:0. Anschließend wurde Lüttich etwas mutiger. Belohnt wurde dies nicht. Im Gegenteil. Turanyi nutzte einen Freistoß von Natasha Kowalski zu einem weiteren Kopfballtor (96.), ehe Valentina Mädl Tor Nummer sechs und sieben erzielte (97./100.).

Erst Leipzig, dann Wolfsburg

„Alle haben Vollgas gegeben, niemand hat zurückgesteckt. Dadurch werden wir es im Trainerteam schon sehr schwer haben, die 20 Spielerinnen für den Kader auszuwählen und daraus eine erste Elf zu bilden“, sagte Pätzold. „Genau da wollen wir hin, sodass wir die Qualität auch während des Spiels mit potenziellen Wechseln in der entscheidenden Phase hochhalten können. Wir haben jetzt die Qual der Wahl. Wenn wir den aktuellen Lauf mit in die Saison nehmen, werden wir sehr viel Spaß an diesem Team haben.“

Der letzten Trainingswoche der Vorbereitung und dem Spiel am Sonntag in Leipzig folgt am 30. August (16 Uhr) das erste Heimspiel im Ulrich-Haberland-Stadion. Dann geht es gegen den Vizemeister VfL Wolfsburg.

Bayer 04, 1. Halbzeit: Borggräfe - Müller, Wenger, Ostermeier, Simon - Zdebel, Wamser - Fudalla, Bender - Kramer, Sternad. – Bayer 04, 2. Halbzeit: Voll - Merino Gonzalez (91. Grant), Turanyi, Ostermeier (76. Friedrich), Simon (76. Brandau) - Wamser (76. Misini), Platner - Grant (76. Kowalski), Tomasiak - Mädl, Loonen. – Tore: 0:1 Bender (8.), 0:2, 0:3 Kramer (12., 50.), 0:4, 0:5 Turanyi (70., 96.), 0:6, 0:7 Mädl (97., 100.). – Zuschauer: 175.