Zweiter Zugang des Drittligisten Viktoria Köln verpflichtet Jeremias Lorch

Köln – Zwar wird Marcus Steegmann das Gefühl nicht los, dass „wenig Bewegung im Markt ist“; untätig sind der Sportleiter und die übrigen Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten Viktoria Köln aber keinesfalls: Obwohl das Transferfenster aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 5. Oktober geöffnet ist, können die Höhenberger bereits zwei ziemlich ambitionierte Zugänge vorweisen: Nachdem der Klub in der vergangenen Woche den Transfer des einstigen Bremer Bundesliga-Torwarts Sebastian Mielitz bekanntgegeben hatte, legten die Rechtsrheinischen am Donnerstag nach: Im Anschluss an die obligatorische sportmedizinische Untersuchung unterschrieb Jeremias Lorch einen Vertrag in Köln.



Der gebürtige Heilbronner kommt von Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden, für den er in der letzten Saison 20 Partien (ein Tor) bestritt. „Er ist ein sehr guter Passspieler und verfügt über eine gute Technik“, freut sich Steegmann über die Verpflichtung des 24-Jährigen. „Jeremias soll uns im defensiven Mittelfeld mehr Stabilität verleihen.“



Bereits am Montag hatte sich der FC Viktoria mit Innenverteidiger Bernard Kyere auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Für den 25-Jährigen langte es aufgrund diverser Verletzungen in der abgelaufenen Spielzeit zu lediglich 13 Einsätzen.



Derweil hat sich die Hoffnung auf einen Verbleib von Jonas Carls in Höhenberg zerschlagen: Die Leihgabe vom FC Schalke 04 wird nicht zur Viktoria zurückkehren, der schnelle Linksverteidiger liebäugelt offenbar mit einem Wechsel in die erste portugiesische Liga.