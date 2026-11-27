Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht junge Menschen von der aktuellen Wohnungsmarktlage „besonders betroffen“: Die Neuvertragsmieten stiegen schneller als die Einkommen junger Haushalte, heißt es in der Studie „Wohnungspolitik für die GenZ“, aus der die „Rheinische Post“ am Freitag zitierte. So seien die Mietpreise für kleine Wohnungen in Großstädten wie Berlin in den vergangenen 15 Jahren um bis zu 121 Prozent gestiegen.

Für Berlin stellten die Autoren der Studie den stärksten Anstieg fest. Die Median-Miete für inserierte Wohnungen bis 40 Quadratmeter stieg hier seit 2012 um mehr als das Doppelte: von im Schnitt 282 Euro auf 624 Euro. In den zentralen Lagen sei das Mietpreisniveau noch deutlich höher, heißt es. Median ist der Wert, der Daten in eine untere und eine obere Hälfte teilt.

Hohe Median-Miete auch in Köln

In München stieg die Median-Miete für kleine Wohnungen seit 2012 demnach um 92 Prozent. Mit 845 Euro pro Monat steht die bayerische Landeshauptstadt damit an der Spitze. In Frankfurt am Main liegt die Median-Miete für Wohnungen bis 40 Quadratmeter demnach bei 620 Euro, in Stuttgart bei 600 Euro, in Köln bei 595 Euro, in Hamburg bei 590 Euro und Düsseldorf bei 520 Euro.

Hinzu kommt, dass die Zahl der Inserate für kleine Wohnungen in einigen Großstädten zurückgegangen sei, zitierte die Zeitung weiter aus der Studie. Demnach verzeichnet Hamburg gegenüber dem Jahr 2019 einen Rückgang von 58 Prozent bei den Wohnungsinseraten für Objekte bis 40 Quadratmeter. In Düsseldorf ging das Angebot demnach um 30 Prozent zurück, in Köln um 20 Prozent, in Berlin um 18 Prozent.

Mehr Wohnheime gefordert

Zur Bewältigung der Wohnungskrise schlagen die Autoren unter anderem mehr Wohnheime für Auszubildende und Studierende sowie einfachere Baustandards und mehr Bauland vor. Der Wohnkostenzuschuss beim Bafög sollte demnach stärker nach den örtlichen Preisniveaus differenziert werden.

„Starke regulatorische Interventionen in den Mietwohnungsmarkt“ wie ein Mietendeckel oder die Vergesellschaftung privater Wohnungsbestände dagegen lehnen die Studienautoren ab. Es seien „starke Ausweichreaktionen und geringere Investitionen privater Akteure zu erwarten“, die das Miet-Angebot dauerhaft reduzieren würden. Zudem verstärkten solche Maßnahmen die Insider-Outsider-Problematik im Wohnungsmarkt: Profiteure seien Mieter, die bereits eine Wohnung haben und nicht Wohnungssuchende. (afp)