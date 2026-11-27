Die Wirtschaftsnacht Rheinland zeigt jährlich, wie viel Innovationskraft in der Region rund um Köln steckt. Die Veranstaltung am 2. Dezember ist auch ein Gradmesser für die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Welche Geschäftsideen schaffen Wandel? Welche Hindernisse stehen wirtschaftlichem Erfolg noch im Weg?

Einer der größten Herausforderungen nimmt sich das Unternehmen Visa Flow an. Das Kölner Start-up beschäftigt sich mit einem Problem, das nicht nur das Rheinland, sondern ganz Deutschland in Sachen Wettbewerbsfähigkeit ausbremst: Fachkräftemangel. Kristina Stoewe-Baars vom Institut der Deutschen Wirtschaft berichtete jüngst von 51.000 unbesetzten Stellen – allein in NRW. Mehr qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland zu beschäftigen, sei daher unumgänglich.

Tech-Start-up widmet sich Fachkräftemangel

Genau da setzt Visa Flow an. „Internationale Talente gibt es, doch der Flaschenhals ist das Verfahren“, berichtet CEO Georg Nauenheimer und spricht von monatelangen Wartezeiten. Um die zu minimieren, unterstützt das Start-up Arbeitgeber, Hochschulen und Behörden mit einer KI-Plattform bei den Prüfverfahren. Ihr Produkt lasse die Bearbeitungszeit pro Fall um fast 80 Prozent sinken, von bis zu 90 auf 30 Minuten. „Damit ist Visa Flow nicht nur ein KI-Leuchtturm im Rheinland, sondern bekämpft den Fachkräftemangel in ganz Deutschland“, sagt der Gründer, der mit seinem Team zu den Finalisten der WiNa-Awards in der Kategorie Tech gehört.

Visa Flow ist nicht nur ein KI-Leuchtturm im Rheinland, sondern bekämpft den Fachkräftemangel in ganz Deutschland Georg Nauenheimer, CEO von Visa Flow

Die Nominierten „machen sichtbar, wo Unternehmen mit technologischen und digitalen Innovationen bereits messbaren Mehrwert schaffen. In der heutigen Zeit brauchen wir Vorbilder, die anderen Mut machen, Technologie und auch KI wirksam einzusetzen“, sagt Claudia Bornemeyer, Präsidentin der Rheinischen Hochschule Köln. Sie wird die Laudatio für den Gewinner halten. Im Rennen um den Preis sind zwei weitere Unternehmen.

Verschwendung reduzieren, Kosten einsparen

Reinhard Vanhöfen überzeugte die Jury mit seinem KI-Start-up OMMM. Das Akronym steht für „Operations Management Made Manageable“, ausgesprochen „Ommm“, wie das Summen bei der Meditation: „Produktionsplanung ist oft hektisch, bisweilen chaotisch – Ad-hoc-Management, Personalengpässe, Maschinenausfall. Wir wollen da Ruhe reinbringen“, sagt er. Mit seinem Team hat er eine Software entwickelt, die Vorgänge optimiert, Verschwendungen reduziert und Kosten einspart. Deutschland brauche KI, die in Fabriken messbar wirkt. „Genau das beweisen wir: Wir machen industrielle Produktion intelligenter, effizienter und nachhaltiger“. Dabei spricht er von jährlichen Einsparungen in Millionenhöhe pro Kunde. „So sichern wir Industriestandorte – im Rheinland und weit darüber hinaus.“

Ebenfalls in der Kategorie Tech nominiert ist Magister, ein Start-up, das der TH Köln entsprungen ist. Dort, in der Werkstatt, entstand auch die Geschäftsidee. Weil man mit den papier- und Excel-basierten Unterweisungen zur Arbeitssicherheit und technischen Maschinenfreigabe nicht hinterherkam, blieben Arbeitsplätze an Maschinen und im Labor gezwungenermaßen ungenutzt. Vier Ingenieure digitalisierten die Prozesse aufwendig. Entstanden sei ein marktfähiges Produkt, das auch andernorts eingesetzt werden kann. „Das Prinzip trägt ebenso in Schulen und Ausbildungsbetrieben, macht Arbeitssicherheit digital und selbstständiges Lernen und Arbeiten an der Maschine möglich“, so Mitgründer Andrey Yarizov.

Erstmals Preis in Kategorie Kultur

Neben Tech, sowie Gründung und Nachhaltigkeit, wird in diesem Jahr erstmals ein WiNa-Award in der Kategorie Kultur vergeben. Denn auch Kunst, Musik, Theater, Literatur, Museen und Film prägen die Region, auch wirtschaftlich, weit über lokale Bühnen und Ateliers hinaus. Sie schaffen Arbeitsplätze, generieren Umsätze und ziehen Investitionen an. Die Kreativ- und Kulturwirtschaft gehört zu den dynamischsten Wachstumsbranchen im Rheinland.

Unter zahlreichen Einreichungen haben sich drei Bewerber durchgesetzt, darunter das Gürzenich Orchester. Mit seinem Bürgerorchester und dem Bürgerchor verbindet es kulturelle Teilhabe, künstlerischen Anspruch und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Bei der Mitmach-Aktion proben und musizieren Profis und Laien gemeinsam, erarbeiten Programme und geben Konzerte. 13 dieser Art haben bislang stattgefunden und 500.000 Euro Erlöse eingespielt. „Dass dieses Modell bereits über 1.300 musizierende Bürgerinnen und Bürger begeistert, sich selbst trägt und die Nachfrage der verfügbaren Plätze deutlich übersteigt, macht es zu einem zukunftsweisenden und übertragbaren Erfolgsmodell für die Kultur“, so Henrike Uylen, Referentin des Direktors.

Podiumsdiskussion im Rahmen der Cologne Jazzweek. Copyright: Charlotte Groß-Hohnacker

Menschen gewinnbringend mit Musik zu verbinden, ist auch das Ziel der Jazzstadt, einem 2021 gegründeten Unternehmen. Obwohl Köln bereits über eine starke Jazzszene verfügte, habe lange Zeit ein entsprechendes Veranstaltungsformat gefehlt, sagt Geschäftsführer Janning Truman. Also rief die Jazzstadt die Cologne Jazzweek ins Leben: ein internationales Festival mit mehr als 50 Konzerten pro Woche, das jährlich rund 10.000 Zuschauende in die Stadt zieht. Auch Philharmonie, Dom und WDR sind an Bord. Zudem wird das Angebot digital verbreitet und ergänzt. Gemeinsam mit kleinen Clubs und Musikern machen sie das jazz-geprägte Köln überregional sichtbar. „Mittlerweile dienen wir anderen Städten als Vorbild und beraten sie bei ähnlichen Formate“, berichtet Truman.

Unter die Finalisten in der Kategorie Kultur hat die Jury außerdem das Comedia Colonia Theater gewählt. Als 2026 der Pachterlös der Gastronomie in der historischen Wagenhalle entfiel, übernahmen die Comedia kurzerhand selbst. „Aus einer Einnahmelücke entstand die Idee, ein eigenes Geschäftsfeld aufzubauen – mit Gastronomie, Veranstaltungen und Kultur“, erzählt Chris Grammel. Das unternehmerische Risiko, das sie damit eingegangen sind, scheint sich gelohnt zu haben. Inzwischen sei die Gastronomie ein wichtiger Umsatzträger, Arbeitsplatz und locke neue Zielgruppen ins Theater. Wirtschaftliche Wertschöpfung und kulturelle Wirkung werden in der Wagenhalle miteinander verbunden – „ein für Kulturhäuser ungewöhnlicher Ansatz“, sagt Prozessmanager Grammel.