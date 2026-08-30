Zum 150. Geburtstag des Kölner Stadt-Anzeiger stellen wir jeden Tag eine bedeutende Kölner Persönlichkeit vor. Im 108. Teil der Serie geht es um Hedwig Neven DuMont.

Bedeutung

Hedwig Neven DuMont, geborene Prinzessin von Auersperg, ist eine engagierte Bürgerin, die sich seit vielen Jahren für sozial Benachteiligte in der Stadt einsetzt. Während ihres Kunststudiums lernte sie den Verleger Alfred Neven DuMont kennen. Die beiden heirateten 1966. Hedwig Neven DuMont bewegt sich auf dem gesellschaftlichen Parkett, vergisst aber nie Menschen, denen es nicht gut geht. Dabei ist sie immer sie selbst geblieben: fröhlich, optimistisch, zugewandt und unkonventionell.

Hedwig Neven DuMont

Geboren: 9. August 1946 in Seekirchen, Österreich

Sie hat sich nicht aufs Mäzenatentum beschränkt, sondern selbst angepackt. Sei es als Auktionatorin von Kunstwerken zugunsten der Aids-Hilfe, sei es als Vorleserin bei einem Benefizabend des Sozialdienstes katholischer Frauen zum Thema „häusliche Gewalt“. Vor 30 Jahren half sie mit, ein „Infomobil gegen Rassismus“ auf die Straße zu bringen. Mit ihrem Ehemann gründete die Mutter von drei Kindern eine Stiftung für Hilfsprojekte in Ostafrika. 1998 bis 2015 vergaben die Neven DuMonts den Spiridon-Neven-DuMont-Preis für herausragende Werke von Studierenden der Kunsthochschule für Medien.

Wirken in Köln

Neven DuMont war Mitgründerin des Fördervereins des Kinderschutzbundes in Köln und widmete sich dem Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung. 1993 rief sie die Aktion „Wir helfen“ ins Leben. In der ersten Spendenaktion sammelte sie für die „Villa Kunterbunt“, ein Schul- und Therapiehaus für psychisch kranke Kinder und Jugendliche, fast eine Million Mark.

Seit Bestehen der Aktion kamen fast 40 Millionen Euro für den seit 1998 existierenden gleichnamigen Verein zusammen. Von 1987 bis 2002 leitete sie das Studio DuMont im ehemaligen Pressehaus an der Breite Straße, wo sie ein vielfältiges Programm von Lesungen, Diskussionen, Ausstellungen und Gemeinwohlveranstaltungen anbot.

Bemerkenswert

Seit Mitte der 1990er Jahre engagiert sich Hedwig Neven DuMont für die Roma, wofür sie Lob, anfangs aber auch Beschimpfungen erhielt. 2015 veröffentlichte sie ein Kinderbuch, 2011 und 2018 Kriminalromane.

Spuren in der Stadt

Hedwig Neven DuMont ist die einzige Person, die vom Stadtrat zur Ehrenbürgerin (2020) und von einem Bürgerkomitee zur Alternativen Ehrenbürgerin (2011) gewählt wurde.

Der Autor der 150 Kölner Persönlichkeiten ist Dr. Ulrich S. Soénius. Der Historiker und Direktor der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) hat als Mitherausgeber des Kölner Personenlexikons (2008) über 630 Biographien für das Standardwerk zur Kölner Geschichte verfasst.