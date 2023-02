Ab ins Wasser, auf zur Abkühlung. Rund um Köln gibt es eine tolle Auswahl an Badeseen. Der Braunkohleabbau hat es möglich gemacht. Ob für Sportliche oder die etwas Gemütlicheren, die vielen Seen bieten Abwechslung. Der Bleibtreusee am Stadtrand von Brühl zum Beispiel hat eine Wasserskianlage mit einer Bahnlänge von knapp 600 Metern. Angesichts des Angebots, inklusive Musik und Cocktails, kommen am Escher See und Otto-Maigler-See Clubgefühle auf.

Wer es lieber naturnah mag, der kann ins Oberbergische Land oder in die Eifel ans Wasser fahren. Der Rursee ist eine der größten Talsperren Deutschlands. Segler haben dort guten Wind, Angler bleiben ungestört und für Badegäste gibt es gleich mehrere Anlaufpunkte.

Unsere Tipps sind bunt gemischt: neben den Badeseen in der unmittelbaren Umgebung haben wir in unserem E-Paper-Spezial auch noch die schönsten Freibäder und Waldfreibäder im Umland für Sie zusammengestellt. Damit es garantiert klappt mit der Abkühlung.

Ins Freibad trotz Corona?

Seit Ende Mai sind die ersten Freibäder wieder geöffnet und wöchentlich kommen mehr dazu. Grundsätzlich sorgen alle Betreiber und die Ordnungsämter dafür, dass sich nicht zu viele Menschen im Freibad aufhalten und die Abstandsregelungen eingehalten werden. Die Bäder lassen nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern hinein und verkaufen Tickets vorab online. Informieren Sie sich daher bei den Badbetreibern über die vor Ort geltenden Corona-Maßnahmen.

Und jetzt: runterladen und abtauchen!

