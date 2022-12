Köln – Verreisen mit dem Zug ist nicht billig. Das soll sich ab dem 1. Juni ändern, zumindest teilweise. Im Juni, Juli und August gibt es das 9-Euro-Ticket. Die Monatsfahrkarten sind gültig für alle Nahverkehrs- und Regionalbahnen Deutschlands, über Grenzen von Verkehrsverbünden und Bundesländern hinweg. Da werden Erinnerungen an das Wochenend-Ticket der Deutschen Bahn wach. Urlaubsziele an der Nord- und Ostsee, Süddeutschland oder Städte wie Hamburg oder Berlin sind damit wieder für sehr wenig Geld erreichbar. Neun Vorschläge aus Köln.

Was Sie wissen müssen: Das 9-Euro-Ticket wird verkauft als Bahncard 100 light, gilt jeweils für einen vollen Kalendermonat – unabhängig davon, wann im Monat es gekauft wurde. Wer also beispielsweise Ende Juni hin- und Anfang Juli zurückfährt, müsste sich zwei solcher Tickets kaufen, eins für den Juni und eins für den Juli. Erworben werden kann es auf der Internetseite der Deutschen Bahn und der Verkehrsverbünde, aber auch an Fahrkartenautomaten und in den Reisezentren der Bahn. Der Verkauf ist angelaufen. Zwei unserer Reporterinnen haben sich testweise mit dem Ticket auf den Weg nach Sylt gemacht. Dazu lesen Sie mehr hier.

9-Euro-Ticket: Regeln für Kinder, Vorsicht bei Hunden und Fahrrädern

Kinder unter sechs Jahren fahren generell kostenlos Zug. Sind sie älter, brauchen sie oft ein eigenes Ticket. Mitnahmeregeln von Abokunden gelten nur bis zu den Verbundsgrenzen, betont die Verbraucherzentrale NRW: „Daher ist es bei Reisen durch mehrere Bundesländer angeraten, zu prüfen, ob für alle Fahrgäste ab 6 Jahren ein eigenes 9-Euro-Ticket besorgt werden sollte.“

Vorsicht gilt auch bei der Mitnahme von Fahrrädern und Hunden. Die Hundemitnahme ist nicht einheitlich geregelt und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Fahrräder sind im 9-Euro-Ticket nicht inbegriffen, hier wird ein zusätzlicher Fahrschein benötigt.

Gültig ist das Ticket wohl für fast alle Strecken des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie dem Regionalverkehr. Lediglich der Fernverkehr, also ICE, IC und EC, ist ausgenommen, genau wie Nachtzüge diverser Anbieter sowie Flixtrain und -bus. Für den günstigen Preis müssen Reisende also etwas mehr Zeit und Nerven in Anspruch nehmen. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto länger wird die Reisedauer und desto mehr Umstiege werden nötig. Angesichts des Preises aber etwas, das Reisende wohl durchaus in Kauf nehmen würden. Lediglich bei Zielen im Ausland müssen ab der Grenze wieder die regulären Fahrpreise bezahlt werden. Ein Überblick über die Reiseverbindungen aus Köln zu beliebten Reisezielen in Deutschland.

Überblick: Neun beliebte Urlaubsziele von Köln aus

9-Euro-Ticket: So findet man die beste Verbindung

Startpunkt unserer Reisetipps ist jeweils der Kölner Hauptbahnhof, das Reisedatum der erste Samstag der NRW-Sommerferien. Der Weg vom Zielbahnhof zur Unterkunft ist natürlich nicht mit eingerechnet. Bei einigen Umstiegen bleibt nicht viel Zeit, verspätet sich ein Zug, könnte der Anschluss verpasst werden. Da durch das 9-Euro-Ticket eine höhere Auslastung der Züge erwartet wird, steigt das Verspätungs-Risiko.

In den meisten Fällen ist das Verpassen eines Anschlusszugs allerdings nicht so schlimm. Regionalzüge fahren öfter als Fernzüge, häufig kann man einfach den nächsten Zug nehmen. Auf jeden Fall sollten Reisende Alternativen auf dem Schirm haben. Diese lassen sich zum Beispiel auf bahn.de oder mit der App „DB Navigator“ checken. Hier lassen sich auch eigene Routen mit dem 9-Euro-Ticket planen. Dazu muss in den Suchangaben bei der Box „Nur Nahverkehr“ ein Häkchen gesetzt werden.

Allgäu (Kempten): 9 Stunden, 5 Umstiege

Baden zwischen Bergen und Skisprungschanze: Das geht im Allgäu. Copyright: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Allgäu ist im Sommer ein beliebtes Reiseziel in Deutschland. Die Berglandschaft sieht nicht nur schön aus, dort kann man auch gut wandern und klettern, viele Seen liegen dort. Wer mit dem 9-Euro-Ticket im Allgäu Urlaub macht, kann zum Beispiel auch den Abstecher zum Bodensee mitnehmen, ohne draufzuzahlen. Aus Köln lässt sich mit der Bahn am besten Kempten ansteuern.

Köln Hbf, 9.32 Uhr: RE5 Richtung Koblenz, bis Koblenz Hbf

Koblenz Hbf, 11.04 Uhr: RE2 Richtung Frankfurt, bis Mainz Hbf

Mainz Hbf, 12.13 Uhr: RE4 Richtung Karlsruhe, bis Karlsruhe Hbf

Karlsruhe Hbf, 14.33 Uhr: IRE1 Richtung Stuttgart, bis Stuttgart Hbf

Stuttgart Hbf, 16.01 Uhr: RE5 Richtung Lindau-Reutin, bis Ulm Hbf

Ulm Hbf, 17.17 Uhr: RE75 Richtung Oberstdorf, Ziel: Kempten Hbf, 18.25 Uhr

Harz (Goslar): 5 Stunden, 3 Umstiege

Ein Radfahrer auf dem Brocken, höchster Berg im Harz Copyright: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Wer Urlaub in den Bergen machen möchte, ohne dafür bis in den Süden Deutschlands fahren zu müssen, wird am Dreieck aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fündig. Der Harz ist das höchste Gebirge Norddeutschlands. Hier kommen nicht nur Kletterer und Wanderer auf ihre Kosten, an den Stau- und Bergseen lässt es sich auch gemütlich entspannen. Höhlen, Grotten und stillgelegte Bergwerke eignen sich für die ein oder andere Entdeckungstour, die großen Waldgebieten bieten Natur pur. Aus Köln ist die Stadt Goslar gut zu erreichen.

Köln Hbf, 10.21 Uhr: RE7 Richtung Rheine, bis Unna

Unna, 12.02 Uhr: RE11 Richtung Paderborn, bis Paderborn Hbf

Paderborn Hbf, 12:53 Uhr: NWB RB84 Richtung Kreiensen, bis Kreiensen

Kreiensen, 14.42 Uhr: RB 82 Richtung Bad Harzburg, Ziel: Goslar, 15.15 Uhr

Mosel (Trier): 3 Stunden, 1 Umstieg

Idyllisch fließt die Mosel zwischen den Weinbergen. Copyright: Harald Tittel/dpa

Wasser und Wein, wohl an keinem anderen Ort in Deutschland wird das so vereint wie an der Mosel. Aus Frankreich kommend schlängelt sich der Fluss an unzähligen Weinreben auf den Hängen am Ufer vorbei, durch Rheinland-Pfalz, bis er in Koblenz in den Rhein mündet. Wein und Kulinarik sind sicherlich die besten Argumente für einen Urlaub an der Mosel, die Idylle lädt aber auch zu ausgiebigen Wander- und Radtouren ein. Dazu kommen viele gut erhaltene Bauten aus der Zeit des Römischen Reichs. Aus Köln ist man schnell in Koblenz und Trier, wer lieber in einen kleineren Ort möchte, kann den Zug natürlich einige Stationen eher verlassen.

Aufgrund der Flut im vergangenen Sommer sind nicht alle Bahnstrecken in der Eifel einsatzbereit, die Reparaturarbeiten dauern an. Auf einigen Verbindungen wird deshalb ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt, andere hingegen können problemlos fahren.

Köln Hbf, 10.32 Uhr: RE5 Richtung Koblenz, bis Koblenz Hbf

Koblenz Hbf, 12.06 Uhr: RE1 Richtung Saarbrücken, Ziel: Trier Hbf, 13.30 Uhr

Nordsee (Norddeich): 7 Stunden, 2 Umstiege

Der Nordseestrand von Norddeich Copyright: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Für neun Euro in knapp fünfeinhalb Stunden aus Köln ans Meer, das ist in diesem Sommer möglich. Über Münster und Emden fahren Regionalzüge bis nach Norddeich, einem der bekanntesten Orte an der deutschen Nordseeküste. Doch Vorsicht: Der RE35 ist eigentlich ein IC, darf mit dem 9-Euro-Ticket aktuell (noch) nicht genutzt werden. Die Alternative ist der RE1. Wer zum Abschalten das Festland lieber verlassen möchte, kann von hier aus natürlich noch weiter auf eine der deutschen Nordseeinseln fahren. Beispielsweise fährt von Norddeich Mole eine Fähre nach Norderney. Hier wird das 9-Euro-Reisebudget dann allerdings etwas gesprengt, für die Fähre wird eine weitere Fahrkarte benötigt.

Köln Hbf, 12.21 Uhr: RE7 Richtung Rheine, bis Münster Hbf

Münster Hbf, 15.05 Uhr: WFB RE15 Richtung Emden, bis Emden Hbf

Emden Hbf,18.42 Uhr: RE1 Richtung Norddeich Mole, Ziel: Norddeich, 19.12 Uhr)

Ostsee (Timmendorfer Strand): 8 Stunden, 5 Umstiege

Der Timmendorfer Strand an der Ostsee Copyright: Ulrich Perrey/dpa

Nord- oder Ostsee, Flut und Ebbe oder Wasser, das immer da ist: Wer kein Freund der Gezeiten ist, kommt mit etwas mehr Reiseaufwand auch bis zur Ostsee. In knapp acht Stunden zum Beispiel für neun Euro aus Köln bis nach Travemünde und zum Timmendorfer Strand. Auch hier lässt sich die Fahrt natürlich entsprechend auf eine der Ostseeinseln ausweiten oder an ein anderes Ziel an der Küste. Wer einen bestimmten Lieblingsort an der Ostsee hat, muss in Hamburg oder Lübeck dann dementsprechend in einen anderen Zug steigen.

Köln Hbf, 9.21 Uhr: RE7 Richtung Münster, bis Münster Hbf

Münster Hbf, 11.37 Uhr: RE2 Richtung Osnabrück, bis Osnabrück Hbf

Osnabrück Hbf, 12.29 Uhr: RE9 Richtung Bremen, bis Bremen Hbf

Bremen Hbf, 14.33 Uhr: ME RE4 Richtung Hamburg, bis Hamburg Hbf

Hamburg Hbf, 16.07 Uhr: RE8 Richtung Lübeck, bis Lübeck Hbf

Lübeck Hbf, 17.10 Uhr: RB85 Richtung Neustadt, Ziel: Timmendorfer Strand, 17.23 Uhr

Schwarzwald (Freiburg): 6:30 Stunden, 4 Umstiege

Dichtes Grün und Berge: der Schwarzwald Copyright: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Schwarzwald ist bekannt für seine dichten Wälder, wirkt etwas verträumt und wird von einigen mit den Märchen der Gebrüder Grimm in Verbindung gebracht. Die gebirgigen Regionen im Schwarzwald lassen auch die Herzen von Berg-Fans höher schlagen. Entspannen lässt es sich gut in einem der Kurorte oder am Titisee, Action gibt es beispielsweise beim Klettern. Größte Stadt des Schwarzwalds ist das von Weinbergen umgebene Freiburg, aus Köln in gut sechseinhalb Stunden erreichbar und durchaus einen Besuch wert.

Köln Hbf, 9.32 Uhr: RE5 Richtung Koblenz, bis Koblenz Hbf

Koblenz Hbf, 11.04 Uhr: RE2 Richtung Frankfurt, bis Mainz Hbf

Mainz Hbf, 12.13 Uhr: RE4 Richtung Karlsruhe, bis Karlsruhe Hbf

Karlsruhe Hbf, 14.07 Uhr: RE2 Richtung Konstanz, bis Offenburg

Offenurg, 15.06 Uhr: RB26 Richtung Freiburg, Ziel: Freiburg Hbf, 15.56 Uhr

Berlin: 9 Stunden, 5 Umstiege

Sonnenuntergang am Brandenburger Tor in Berlin Copyright: Christophe Gateau/dpa

Beim Sommerurlaub muss es nicht immer nur die Wahl zwischen Bergen und Meer sein. Auch in der Stadt kann man im Sommer den Alltag hinter sich lassen. Vor allem natürlich, wenn das Wetter mitspielt und die Stadt dann auch noch so viel zu bieten hat wie Berlin. Zudem lassen sich auch aus der Hauptstadt heraus ein paar Tage in der Natur verbringen. So liegen der Spreewald oder die Mecklenburgische Seenplatte nicht allzu weit entfernt. Und auch die Ostsee lässt sich von Berlin aus mit dem 9-Euro-Ticket gut erreichen.

Köln Hbf, 9.07 Uhr: RE6 Richtung Minden, bis Minden

Minden, 12.35 Uhr: S1 Richtung Hannover, bis Hannover Hbf

Hannover Hbf, 13.48 Uhr: ENO RE30 Richtung Wolfsburg, bis Wolfsburg Hbf

Wolfsburg Hbf, 14.50 Uhr: RB35 Richtung Stendal, bis Stendal Hbf

Stendal Hbf, 16.30 Uhr: RB34 Richtung Rathenow, bis Rathenow

Rathenow, 17.07 Uhr: RE4 Richtung Ludwigsfelde, Ziel: Berlin Hbf, 18.01 Uhr

Hamburg: 6 Stunden, 3 Umstiege

Der Fischmarkt am Hamburger Hafen Copyright: Jonas Walzberg/dpa

Die Stadt Hamburg zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Und das liegt sicherlich nicht nur an dem imposanten Hafen oder der Reeperbahn. In der Hansestadt lässt sich viel entdecken. Zudem bietet Hamburg eine gute Option als Zwischenstopp. Wer zunächst ein paar Tage in der Stadt verbringt, erreicht mit dem Zug vom Hamburger Hauptbahnhof aus in kurzer Zeit viele beliebte Ziele an Deutschlands Nord- und Ostseeküste. Für solch eine Tour eignet sich das 9-Euro-Ticket besonders gut. Einmal bezahlt, lassen sich im entsprechenden Monat beliebig viele Weiterfahrten unternehmen.

Köln Hbf, 10.21 Uhr: RE7 Richtung Rheine, bis Münster Hbf

Münster Hbf, 12.37 Uhr: RE2 Richtung Osnabrück, bis Osnabrück Hbf

Osnabrück Hbf, 13.29 Uhr: RE9 Richtung Bremerhaven, bis Bremen Hbf

Bremen Hbf, 14.58 Uhr: ME RB41 Richtung Hamburg, Ziel: Hamburg Hbf, 16.24 Uhr

München: 9:30 Stunden, 4 Umstiege

Die Mariensäule in München Copyright: Sven Hoppe/dpa

München lockt nicht nur mit dem Oktoberfest. Auch im Sommer lässt sich mit Sehenswürdigkeiten wie dem Englischen Garten oder dem Marienplatz ein schöner Stadturlaub verbringen. Zudem sind die Alpen nicht weit. Für Freunde des Wanderns eine gute Möglichkeit, abzuschalten.

Köln Hbf, 9.32 Uhr: RE5 Richtung Koblenz, bis Koblenz Hbf

Koblenz Hbf, 10.52 Uhr: VIA RB10 Richtung Frankfurt, bis Frankfurt Hbf

Frankfurt Hbf, 13.30 Uhr: RE54 Richtung Bamberg, bis Würzburg Hbf

Würzburg Hbf, 15.41 Uhr: RE10 Richtung Nürnberg, bis Nürnberg Hbf

Nürnberg Hbf, 17.00 Uhr: RE1 Richtung München, Ziel: München Hbf, 18.51 Uhr