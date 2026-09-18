Das Wochenende bringt wieder jede Menge Abwechslung nach Köln und in die Region: Straßenfeste, Festivals, Märkte und Kulturveranstaltungen stehen auf dem Programm.

Dazu öffnen die Bühnen Köln nach Jahren der Sanierung ihre Türen am Offenbachplatz, und beim Weltkindertag dreht sich alles um die jüngsten Besucher.

Tipps für das Wochenende in Köln

Wir haben einige Tipps für das Wochenende zusammengestellt – vom Filmfestival bis zum Ausflug ins Rheinland.

1. Afrika-Film-Festival Köln

Donnerstag bis Sonntag, 17. bis 27. September 2026

Ein Teil des Posters vom Afrika-Film-Festival. Copyright: Afrika-Film-Festival

Das Afrika-Film-Festival Köln geht in seine 23. Runde. Gezeigt werden rund 80 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus mehr als 20 afrikanischen Ländern und der afrikanischen Diaspora. Dazu kommen Gespräche, Workshops, Musik und weitere Veranstaltungen. Die Eröffnung findet am Donnerstag im Filmforum NRW statt.

Wann: Do. ab 18.30 Uhr, Festival bis 27. September | Wo: verschiedene Veranstaltungsorte in Köln | Eintritt: je nach Veranstaltung, Festivalpässe erhältlich | afrikafilmfestivalkoeln.de

2. Street-Food-Festival am Rheinufer

Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September 2026

Am Rheinufer wird am Wochenende wieder gekocht und gegessen. Beim Street-Food-Festival gibt es internationale Gerichte, von herzhaft bis süß und von veganen Angeboten bis zu Klassikern aus verschiedenen Ländern.

Wann: Fr. 12–22 Uhr, Sa. 12–22 Uhr, So. 12–20 Uhr | Wo: Rheinuferpromenade, Trankgassenwerft/Machabäerstraße, 50668 Köln | Eintritt: frei | street-food-festival.de

3. Donnern-Festival „Wir brauchen Platz“

Freitag und Samstag, 18. und 19. September 2026

Beim Donnern-Festival in Mülheim geht es um Austausch, Diskussion, Literatur und Musik. Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen, Führungen über die Keupstraße, ein Live-Podcast und eine Podiumsdiskussion zum Thema Wohnraum in Köln. Dazu gibt es Live-Musik, Essen, Café und Bar.

Wann: Fr. ab 18 Uhr, Sa. ab 15 Uhr | Wo: Raum für Alle, Genovevastraße 94, 51063 Köln | Eintritt: frei | motoki-kollektiv.de

4. Stoffmarkt

Samstag, 19. September 2026

Der Mediapark. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Im Mediapark dreht sich am Samstag alles ums Nähen und Selbermachen. An den zahlreichen Ständen gibt es Stoffe in unterschiedlichen Materialien und Designs, darunter Baumwolle, Jersey, Leinen und Seide, außerdem Schnittmuster und Nähzubehör. Wer ein neues Projekt plant oder einfach nach Stoffen stöbern möchte, kann hier fündig werden.

Wann: Sa. 10–17 Uhr | Wo: Mediapark, 50670 Köln | Eintritt: frei | deinstoffmarkt.de

5. CMC Köln – Comic & Manga Convention

Samstag, 19. September 2026

Der Biergarten des Restaurants Palmengarten an der Stadthalle in Mülheim. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

In der Stadthalle in Mülheim treffen sich Fans von Comics, Manga, Anime und Cosplay. Neben einer großen Artist-Alley gibt es unter anderem eine Gaming-Area, Karaoke, kreative Mitmachangebote und eine Synchro-Area mit bekannten Anime-Stimmen. Zum Abschluss können Cosplayer bei einer Competition ihre Kostüme zeigen.

Wann: Sa. 11–18 Uhr | Wo: Stadthalle Köln-Mülheim, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: 8 Euro, Kinder bis zehn Jahre frei | stadthalle.koeln

6. Trimbornstraßenfest

Samstag, 19. September 2026

Ein frisch gezapftes Kölsch. (Symbolbild) Copyright: picture alliance/dpa

Die Trimbornstraße in Kalk wird für einen Tag autofrei und zum Treffpunkt der Nachbarschaft. Auf dem Programm stehen Livemusik, Workshops, ein Flohmarkt und verschiedene Angebote von Initiativen aus dem Veedel. Das Fest wird von Anwohnerinnen und Anwohnern organisiert und ist nicht kommerziell ausgerichtet.

Wann: Sa. 11–19 Uhr | Wo: Trimbornstraße, 51105 Köln | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

7. Eröffnungsfest der Bühnen Köln

Samstag und Sonntag, 19. und 20. September 2026

Die Oper in Köln. Copyright: Thomas Banneyer/dpa

Nach Jahren der Sanierung öffnen die Bühnen Köln wieder ihre Türen am Offenbachplatz. Besucherinnen und Besucher können Opernhaus, Schauspielhaus und die neuen Spielstätten erkunden, bei Technikshows hinter die Kulissen schauen und ein umfangreiches Bühnenprogramm erleben. Auch Musik, Mitmachangebote und ein Familienprogramm gehören zum Wochenende. Der Eintritt zum Fest ist frei, für die Entdeckungstouren durch Opern- und teilweise Schauspielhaus werden kostenlose Zeitslots empfohlen bzw. benötigt.

Wann: Sa. 12–23 Uhr, So. 11–22 Uhr | Wo: Offenbachplatz und Umgebung, Köln | Eintritt: frei | buehnen.koeln

8. „Dä längste Desch vun Kölle“

Samstag und Sonntag, 19. und 20. September 2026

Das Straßenfest „Dä längste Desch vun Kölle“ im Severinsviertel. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Im Severinsviertel wird an diesem Wochenende wieder „dä längste Desch vun Kölle“ aufgebaut. Auf der Severinstraße gibt es zwei Tage lang Straßenstände, Essen, Getränke und ein Bühnenprogramm. Für Kinder gibt es unter anderem Hüpfburgen, Kinderschminken und ein Karussell; am Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Wann: Sa. und So. 11–22 Uhr, verkaufsoffener Sonntag 13–18 Uhr | Wo: Severinstraße zwischen Chlodwigplatz und Spielmannsgasse, Köln | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

9. Fassanstich zum Oktoberfest in der Brauwelt

Samstag, 19. September 2026

Die Brauwelt in Köln. (Archivbild der Eröffnung) Copyright: Martina Goyert

In der Brauwelt Köln beginnen am Samstag die „Bayerischen Wochen“. Um 19 Uhr wird das Festbierfass angestochen, dazu gibt es ein Programm mit dem Comedy-Duo Hilde & Hajo. Wer in Tracht kommt, bekommt ein Freigetränk. Auf der Speisekarte stehen bayerische Gerichte.

Wann: Sa. ab 18 Uhr, Fassanstich um 19 Uhr | Wo: Brauwelt Köln, Kalker Hauptstraße 260/262, 51103 Köln | Eintritt: kostenlos

10. Wein- und Hopfenfest Rath/Heumar

Samstag und Sonntag, 19. und 20. September 2026

Das Wein- und Hopfenfest in Rath-Heumar ist beliebt. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Auf der Rösrather Straße in Rath/Heumar dreht sich an diesem Wochenende alles um Wein und Hopfen. Neben regionalen Weinen gibt es Kölsch und Kaffee sowie kulinarische Spezialitäten und Live-Musik.

Wann: Sa. ab 16 Uhr und So. ab 12 Uhr | Wo: Kurt-Henn-Platz, Rösrather Straße 603, 51107 Köln | Eintritt: frei | ig-rath-heumar.de

11. Herbstpartie Kloster Kamp

Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September 2026

Wer Lust auf einen Ausflug und kein Problem mit einer längeren Anfahrt hat, könnte sich nach Kamp-Lintfort aufmachen. Im Kloster Kamp findet die Herbstpartie in den historischen Klostergärten statt. Mehr als 160 Aussteller bieten dort unter anderem Gartenartikel, Dekoration, Mode, Schmuck und Lebensmittel an. Dazu gibt es Musik im Biergarten.

Wann: Fr. 12–18 Uhr, Sa. und So. 10–18 Uhr | Wo: Kloster Kamp, Rheurdter Straße 97, 47475 Kamp-Lintfort | Eintritt: 12 Euro, Kinder bis einschließlich 18 Jahre frei

12. Weltkindertag

Sonntag, 20. September 2026

Viele Kinder bei der Pressekonferenz zum Weltkindertag auf dem Harry-Blum-Platz im Rheinauhafen. Copyright: Alexander Schwaiger

Zum Weltkindertag wird der Rheinauhafen zum Treffpunkt für Familien. Rund um das Schokoladenmuseum und den Harry-Blum-Platz gibt es Bühnenprogramm und verschiedene Mitmachaktionen. Auf der Bühne stehen unter anderem Cat Ballou, Pelemele und Planschemalöör.

Wann: So. 12–18 Uhr | Wo: Rheinauhafen, Im Zollhafen 1, 50678 Köln | Eintritt: frei

13. Ritterfestspiele auf Burg Satzvey

Samstag und Sonntag, 19. und 20. September 2026

Burg Satzvey mit Gewässer. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Auf Burg Satzvey wird es an diesem Wochenende mittelalterlich: Bei den Ritterfestspielen zeigen die „Ritter der Burg Satzvey“ ihre neue Show „Varyngard – Flug des Falken“. Rund um das Turnier gibt es ein großes Ritterlager und einen Mittelaltermarkt mit mehr als 70 Händlern und Handwerkern. Dazu kommen Spielleute, Gaukler und Märchenerzähler.

Wann: Sa. 12–20 Uhr, Showbeginn 17 Uhr; So. 12–19 Uhr, Showbeginn 16 Uhr | Wo: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey | Eintritt: abhängig vom Ticket (nur Markt, Show mit Haupt- oder Kopftribüne, Erwachsene nur Markt 13 Euro, günstigster Showplatz 29 Euro) | burgsatzvey.de

14. Herbstfest Bensberg

Sonntag, 20. September 2026

Bunte Kürbisse erzeugen Herbstgefühle. (Symbolbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Beim Herbstfest auf der Bensberger Schlossstraße gibt es Stände von Kunsthandwerkern und Händlern sowie ein Rahmenprogramm. Auch die örtlichen Geschäfte beteiligen sich an dem Fest. Es richtet sich mit verschiedenen Angeboten auch an Familien. Zudem ist der Sonntag in Bensberg verkausfoffen.

Wann: So. 11–19 Uhr | Wo: Schlossstraße, 51429 Bergisch Gladbach-Bensberg | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

15. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 18. September 2026

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 6-13 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

- Abendflohmarkt Emmaus | ab 18.30 Uhr | Emmaus Köln, Geestemünder Straße 42, 50735 Köln

Flohmärkte am Samstag, 19. September 2026

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 6-14 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

- Mädchenflohmarkt Abenteuerhalle Kalk | 11-16 Uhr | Christian-Sünner-Straße 8, 51103 Köln

- Gebrauchtradmarkt Ehrenfeld | 8-16 Uhr | Neptunplatz, 50823 Köln

- Hofflohmärkte in Sülz und Klettenberg| 10-16 Uhr | teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

- Flohmarkt Ebertplatz | 11-16 Uhr | Ebertplatz, 50668 Köln

- Flohmarkt bei Tante Astrid | 13-17 Uhr | Vogelsanger Straße 282, 50825 Köln

- Beauty Jungle Mädchenflohmarkt | 13-17 Uhr | Josef-Lammerting-Allee 17–19, 50674 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 20. September 2026

- Antikmarkt in der Flora | 11-18 Uhr | Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln

- Flohmarkt Nippes | 11-18 Uhr, Wilhelmplatz, 50733 Köln

- Haus- und Hofflohmarkt Porz-Lind | ab 10 Uhr

- Flohmarkt im Engelshof | 11-17 Uhr | Oberstr. 96, 51149 Köln

- Vorgartenflohmarkt in Mauenheim | ab 10 Uhr | Nibelungensiedlung Köln-Mauenheim

- Hofflohmärkte in Rodenkirchen | 11-16 Uhr | Rodenkirchen, teilnehmende Haushalte auf der Veranstalter-Webseite

- Flohmarkt bei Segmüller in Pulheim | 11-18 Uhr | Segmüller Allee 150259 Pulheim

- Trödelmarkt bei Globus in Marsdorf |11 bis 18 Uhr | Max-Planck-Straße 9, 50858 Köln

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 11-16 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

- Flohmarkt für Kinder- und Babykleidung in Ehrenfeld | 11-14 Uhr | Leben Bewegt Ehrenfeld, Mechternstr.44, Innenhof, 50823 Köln