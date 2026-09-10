Zwei Häuser, ein Geburtstag: Zum Jubiläumsfest öffnen sich die Verbindungstüren zwischen Museum Ludwig und Kölner Philharmonie und laden dazu ein, beide Institutionen auf neuen Wegen zu entdecken. Das Museum macht am Sonntag um 10 Uhr auf, die Philharmonie zieht um 13.30 Uhr nach, und spätestens ab dem Nachmittag ist nicht mehr ganz klar, wo das eine Haus aufhört und das andere anfängt.

Musik trifft Kunst

Das gilt vor allem für die Musik. Statt sie im Konzertsaal zu lassen, schickt die Philharmonie das Lantana Camara Ensemble am Nachmittag in die Ständige Sammlung des Museums. Wer dort zwischen 14 und 16 Uhr durch die Räume geht, läuft unter Umständen mitten in ein Konzert hinein – musikalische Interventionen vor ausgewählten Kunstwerken, ermöglicht von zamus: Zentrum für Alte Musik Köln.

Die Philharmonie von Oben – auf dem Vorplatz finden viele der Aktivitäten der Feier statt. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Früher am Tag und noch einmal am Abend spielt das Ensemble Les Arcanes Baroques vor den Dachterrassen im zweiten Obergeschoss, mit Sweelinck, Purcell und Händel im Gepäck und einer Uraufführung von Klyl Shifroni, die barocke Klangkunst mit zeitgenössischer Reflexion in Verbindung bringen.

40 Meter Torte inmitten einer Silent Disco

Der offizielle Moment kommt um 14 Uhr, wenn Oberbürgermeister Torsten Burmester und Museumsdirektor Yilmaz Dziewior in der Eingangshalle des Museum Ludwig die 40-Meter-Geburtstagstorte anschneiden.

Deutlich lauter – oder eben deutlich leiser – wird es draußen: Der Heinrich-Böll-Platz wird bis 17 Uhr zur Silent-Disco-Fläche, Handy und Kopfhörer bitte selbst mitbringen. Im Foyer der Philharmonie laufen parallel Geburtstagsspiele und Chorauftritte, unter anderem vom Jugendchor St. Stephan, der Kölner Kurrende und einem Community-Chor.

Performance à la Ludwig

Für das Jubiläumsfest hat die Kölner Choreografin Stephanie Thiersch ihre international gefeierte Tanz- und Musikperformance „Until the Beginnings“ neu gedacht: Gemeinsam mit den Performer*innen ist eine Fassung entstanden, die spezifisch auf das Museum selbst zugeschnitten ist.

Bewegung, Raum und Publikum treten dabei in ein Verhältnis, das sich an keinem anderen Ort so wiederholen ließe. Entwickelt wurde das Stück in Kooperation mit der Ecole des Sables Senegal und Alesandra Seutin.

Für alle, die es ruhiger mögen

Wer es ruhiger mag, findet genug Alternativen: Führungen durch die Museumsarchitektur, einen Klangworkshop für Kinder und eine Ausstellung im Philharmonie-Foyer, die anhand von Audiobeiträgen des Architekten Godfrid Haberer erzählt, wie der Konzertsaal überhaupt entstanden ist. Für Workshop und Architekturführungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Tickets gibt es jeweils 30 Minuten vorher an der Informationstheke im Museum.

Wann: Sonntag, 13. September, ab 10 Uhr im Museum Ludwig, ab 13.30 Uhr in der Philharmonie | Wo: Museum Ludwig und Kölner Philharmonie, Heinrich-Böll-Platz | Eintritt: frei | Museum Ludwig, Kölner Philharmonie