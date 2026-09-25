Kann man dem Wetterbericht glauben, erwarten wir in den kommenden Tagen herrliches, sonniges Herbstwetter – perfekte Bedingungen also, um viel zu erleben. Auch an Terminen mangelt es am Wochenende nicht: In Köln und der Region stehen Straßenfeste, Festivals, Märkte und Kulturveranstaltungen auf dem Programm.

Tipps für das Wochenende in Köln

Wir haben einige Tipps für das Wochenende zusammengestellt – vom Ausflug bis zum Weinfest in Kölle.

1. Kölner Krätzjer-Fest

Ab Freitag, 25. September 2026

Die kölsche Band Lupo ist mit dabei. Copyright: Lupo

Am Freitag startet das 10. Kölner Krätzjer-Fest, das größte Musikfest zur Würdigung der kölschen Liedkultur außerhalb des Karnevals. Fast 50 Konzerte, Stadtführungen, eine Filmmatinee und vieles mehr stehen in den kommenden drei Wochen auf dem Programm. Alle Musikstile sind vertreten: So verbinden am Samstag die Bands Aap futü und Chille en Kölle im Anno 1858 über der Malzmühle Pop und Jazz mit ausgezeichneten, kölschen Texten. Im Piranha spielt Lupo „ussjestöpselt“ ein „Loss mer singe“-Mitsingkonzert.

Wann: 25.9. bis 18.10, verschiedene Zeiten | Wo: In vielen Kneipen, in der Volksbühne, im Domforum, Stadtmuseum oder Odeon-Kino | Eintritt: ab 15 Euro | www.kölnerkrätzjerfest.de

2. Feierabendmarkt in Sürth

Freitag, 25. September 2026

Aperol Spritz und Pizza auf einem Tisch bei einem Feierabendmarkt. Copyright: Polina Kluss / 2026 RutWiessEven

Auf dem Sürther Marktplatz findet Ende September wieder ein Feierabendmarkt statt. Foodtrucks bieten verschiedene Gerichte an, dazu gibt es Kölsch vom Fass, Wein und Spritz. Der Markt ist eine neue Veranstaltung im Veedel und findet bis in den Abend hinein statt.

Wann: Fr. 16–22 Uhr | Wo: Marktplatz Sürth, Ecke Sürther Hauptstraße/Frohnhofstraße, 50999 Köln | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

3. Afrika-Film-Festival Köln

Noch bis Sonntag, 27. September 2026

Ein Teil des Posters vom Afrika-Film-Festival. Copyright: Afrika-Film-Festival

Das Afrika-Film-Festival Köln läuft in seiner 23. Runde. Insgesamt werden dabei rund 80 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus mehr als 20 afrikanischen Ländern und der afrikanischen Diaspora gezeigt. Dazu kommen Gespräche, Workshops, Musik und weitere Veranstaltungen. Zum Abschluss werden am Samstagabend die Publikumspreise sowie der Diversity-Filmpreis und der Jurypreis vergeben. Anschließend gibt es Live-Musik. Am Sonntag ist eine letzte Lesung.

Wann: Do. ab 18.30 Uhr, Festival bis 27. September | Wo: verschiedene Veranstaltungsorte in Köln, Preisverleihung im Filmforum Ludwig, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: je nach Veranstaltung, Festivalpässe erhältlich | afrikafilmfestivalkoeln.de

4. Weinfest in der Halle Tor 2

Freitag und Samstag, 25. und 26. September 2026

Aus einem verdeckten Bocksbeutel wird ein Glas mit Weißwein gefüllt. (Symbolbild) Copyright: dpa

Die Halle Tor 2 lädt an zwei Abenden zum Weinfest in der Herbstausgabe ein. An verschiedenen Ständen werden Weine aus unterschiedlichen Ländern ausgeschenkt, dazu gibt es Streetfood sowie Live-Musik und DJs. Das Weinfest beginnt an beiden Tagen am späten Nachmittag.

Wann: Fr. und Sa. ab 17 Uhr | Wo: Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln | Eintritt: 10 Euro pro Abend | diehalletor2.org

5. „Wein.Berg.Fest“ Dernau

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September 2026

In den Weingebieten rund um Dernau laufen Wanderer auf dem Rotweinwanderweg im Ahrtal. (Archivbild) Copyright: Thomas Frey/dpa

In Dernau wird an diesem Wochenende das 77. Winzerfest gefeiert. Im Ortskern öffnen zahlreiche Winzerhöfe, Straußwirtschaften und Weinstände, dazu gibt es an allen drei Tagen Musik. Höhepunkt am Sonntag ist der große Winzerfestzug um 14 Uhr mit mehr als 30 Gruppen und zehn Blaskapellen.

Wann: Fr. ab 16 Uhr, Sa. ab 10.30 Uhr, So. ab 10.30 Uhr; Festzug So. 14 Uhr | Wo: Ortskern von Dernau, 53507 Dernau | Eintritt: frei | ahrtal.com

6. Herbstfestival „GoldenSummer“ auf Schloss Moyland

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September 2026

Schloss Moyland am Niederrhein verfügt über eine einzigartige Sammlung an Werken des Künstlers Joseph Beuys. (Archivbild) Copyright: Bernd Thissen/dpa/dpa-tmn

Eine etwas längere Anfahrt, aber ein Ausflug kann sich lohnen: Beim Herbstfestival „GoldenSummer“ auf Schloss Moyland präsentieren mehr als 120 Aussteller Produkte rund um Wohnen, Garten und Genuss. Dazu kommen Kunsthandwerk, Pflanzen, Design und ein kulinarisches Angebot. Am Freitag ist Familientag, am Wochenende gibt es unter anderem eine Kürbisaktion und am Sonntag eine Antiquitätenschätzung mit Detlev Kümmel aus „Bares für Rares“.

Wann: Fr. 13–18 Uhr, Sa. und So. 10–18 Uhr | Wo: Schloss Moyland, Am Schloss 4, 47551 Bedburg-Hau | Eintritt: 12 Euro, Freitag für Erwachsene in Begleitung mindestens eines Kindes 9 Euro; bis 16 Jahre frei | Mehr hier

7. Linos Festival für Kammermusik

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September 2026

Ein Wegweiser zeigt den Weg zum Orangerie-Theater in der Südstadt. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Beim Linos Festival stehen an drei Tagen fünf Konzerte auf dem Programm. Die Musiker verbinden klassische Werke mit zeitgenössischer Musik und Klängen aus unterschiedlichen Kulturen. Für Familien gibt es am Samstag und Sonntag jeweils ein Konzert mit dem Märchen „Der gestiefelte Kater“.

Wann: Fr. 20 Uhr, Sa. 11 und 20 Uhr, So. 11 und 18 Uhr | Wo: Orangerie – Theater im Volksgarten, Volksgartenstraße 25, 50677 Köln | Eintritt: je nach Veranstaltung, 10 bis 50 Euro | linosfestival.de

8. Dellbrücker Festmeile

Samstag und Sonntag, 26. und 27. September 2026

Die Dellbrücker Festmeile mit vielen Besuchenden. (Archivbild) Copyright: Uwe Schäfer

Die Dellbrücker Hauptstraße wird am Wochenende wieder zur Festmeile. Neben den geöffneten Geschäften und Verkaufsständen gibt es Mitmachangebote, Musik und verschiedene Angebote für Kinder. Am Sonntag ist zusätzlich von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag.

Wann: Sa. 11–22 Uhr, So. 11–20 Uhr; verkaufsoffener Sonntag 13–18 Uhr | Wo: Dellbrücker Hauptstraße zwischen Bergisch-Gladbacher-Straße und Thurner Straße, Köln-Dellbrück | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

9. Apfel- und Gartenfest auf dem Hof Schumacher

Samstag und Sonntag, 26. und 27. September 2026

Äpfel an einem Baum. (Symbolbild) Copyright: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Apfelfest auf dem Hof Schumacher dreht sich zwei Tage lang alles um die Ernte. Besucher können unter anderem mit dem Traktor durch die Plantage fahren, Äpfel und verschiedene Apfelspezialitäten probieren oder sich die Falknershow ansehen. Für Kinder gibt es unter anderem Ponyreiten, eine Strohburg, ein Bällebad und Kinderschminken.

Wann: Sa. und So. 10–19 Uhr | Wo: Schumachers Hofladen, Frenzenstraße 122, 50374 Erftstadt-Konradsheim | Eintritt: keine Angabe | schumachers-hofladen.de

10. Müllem Mon Amour ’26

Samstag, 26. September 2026

Eine nächtliche Momentaufnahme vom Kölner Musikclub Volta. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Beim Festival „Müllem Mon Amour“ stehen zahlreiche Punk- und Indie-Bands auf mehreren Bühnen im Carlswerk. Zum Line-up gehören unter anderem Team Scheisse, Maria Iskariot, Gewalt, Kaput Krauts und 100 Blumen. Das Festival beginnt am frühen Nachmittag und läuft bis in die Nacht.

Wann: Sa. ab 13 Uhr, Einlass um 12.30 Uhr | Wo: Carlswerk Victoria und Club Volta, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln | Eintritt: ab etwa 43 Euro | carlswerk-victoria.com

11. „local.cologne“ Pop-up-Markt

Samstag und Sonntag, 26. und 27. September 2026

Veranstalter Uli Tanas auf dem Max-Becker-Areal. Copyright: Maria Gambino

Der „local.cologne“ Pop-up-Markt zieht für seine sechste Ausgabe nach Ehrenfeld. Auf dem neuen Open-Air-Gelände des „The Max“ präsentieren lokale Kreative, Labels und Marken unter anderem Mode, Vintage, Kunst und Design. Dazu gibt es Musik, Getränke und Streetfood.

Wann: Sa. und So. 12–20 Uhr | Wo: The Max, Widdersdorfer Straße 198, 50825 Köln | Eintritt: frei | www.local.cologne

12. Porzer Weinfest

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September 2026

Weinflaschen und Weingläser stehen aufgereiht auf einem Tisch. (Symbolbild) Copyright: Daniel Reinhardt/dpa

Direkt an der Rheinpromenade wird an diesem Wochenende das vierte Porzer Weinfest gefeiert. An verschiedenen Ständen gibt es Weine und kulinarische Angebote, dazu ein Musikprogramm. Gefeiert wird mit Blick auf den Rhein.

Wann: Fr. 16–22 Uhr, Sa. 14–22 Uhr, So. 11–18 Uhr | Wo: Rheinpromenade Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64–70, 51143 Köln | Eintritt: frei | porzerweinfest.de

13. „Kölle singt“

Sonntag, 27. September 2026

Björn Heuser sang bei einer Promotour für ein Brautpaar. (Archivbild) Copyright: Daniela Decker

Zum zehnten Mal lädt Björn Heuser zu „Kölle singt“ in die Lanxess-Arena ein. Gemeinsam mit dem Publikum werden kölsche Klassiker und neuere Lieder gesungen; dazu kommen weitere Bands und Gäste auf die Bühne. Die Jubiläumsausgabe bildet zugleich den „Daach der kölschen Sproch“.

Wann: So. Einlass 16 Uhr, Beginn 18 Uhr | Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln | Eintritt: ab 19,80 Euro | koelle-singt.com

14. Zootag mit Tag der offenen Tür

Sonntag, 27. September 2026

Elefanten im Kölner Zoo. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Beim Zootag gibt der Kölner Zoo Einblicke in Bereiche, die Besucher sonst nicht sehen. Im Mittelpunkt stehen Forschung, Bildung und Artenschutz. Auch Bewohner des Aquariums, darunter Schlangen, Spinnen und Krokodile, werden vorgestellt.

Wann: So. während der regulären Zooöffnungszeiten, ab 9 Uhr | Wo: Kölner Zoo, Riehler Straße 173, 50735 Köln | Eintritt: 26 Euro Erwachsene, 22,50 Euro ermäßigt, 14 Euro Kinder, 10,50 ermäßigt, Führungen kosten 10 Euro extra | koelnerzoo.de

15. Ukrainetag

Sonntag, 27. September 2026

Das Kölner Rheinufer mit Blick auf das Schokoladenmuseum. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Am Schokoladenmuseum steht am Sonntag ukrainische Kultur im Mittelpunkt. Beim Ukrainetag gibt es ein Kultur- und Familienprogramm mit Musik und weiteren Beiträgen. So kommt auch die ukrainische Sängerin Jamala, Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2016, dafür nach Köln. Die Veranstaltung findet bereits zum fünften Mal statt.

Wann: So. 12–22 Uhr | Wo: Platz vor dem Schokoladenmuseum, Am Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

16. Tierschutzfest des Tierschutzvereins Köln-Porz

Sonntag, 27. September 2026

Ein Rauhaardackel an der Leine. (Symbolbild) Copyright: Christophe Gateau/dpa

Der Tierschutzverein Köln-Porz veranstaltet erstmals ein eigenes Tierschutzfest. Neben Informationsständen und Angeboten rund um den Tierschutz gibt es Kaffee, Kuchen und einen Grillstand. Auch Hunde, die noch ein Zuhause suchen, können kennengelernt werden.

Wann: So. 13–18 Uhr | Wo: Übungsplatz des Schäferhundvereins Porz, Schützenstraße, 51147 Köln | Eintritt: frei | tierschutzverein-koeln-porz.de

17. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 25. September 2026

SIP&THRIFT Nachtflohmarkt im CBE | 18 bis 23.30 Uhr | Bartholomäus-Schink-Straße 67, 50825 Köln

Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8 bis 14 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 26. September 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8 bis 14 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Hofflohmärkte Lindenthal | 10 bis 16 Uhr | teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

Hofflohmarkt Brück | ab 1o Uhr | teilnehmende Haushalte auf hoffloh.de

Familienflohmarkt Südstadt | 10 bis 17 Uhr | Trude-Herr-Park (neben dem Stollwerck), 50678 Köln

Flohmarkt Altstadt Rheinufer | 11 bis 18 Uhr | Konrad-Adenauer-Ufer, 50667 Köln

Moonlight Market Pattenhalle | 17 bis 23 Uhr | Christianstraße 82, 50825 Köln

Flohmarkt an der Kirche St. Remigius Sürth | 10 bis 16 Uhr | Sürther Hauptstraße 130a, 50999 Köln

Weinflohmarkt | ab 12 Uhr | Weinhalle, Gutenbergstraße 8, 50823 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 27. September 2026

Flohmarkt in der alten Feuerwache |10 bis 17 Uhr | Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Poller Hof- und Garagenflohmarkt | 10 bis 17 Uhr | teilnehmende Haushalte siehe Webseite

Kinderflohmarkt bei Tante Astrid | 11 bis 14 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Flohmarkt Altstadt Rheinufer | 11 bis 18 Uhr | Konrad-Adenauer-Ufer, 50667 Köln

Trödelmarkt bei Kaufland Mülheim | 11 bis 17 Uhr | Montanusstraße 2, 51065 Köln

Trödelmarkt bei Ikea Godorf | 11 bis 18 Uhr | Godorfer Hauptstraße 171, 50997 Köln

Garagenflohmarkt Sürth | 11 bis 16 Uhr | teilnehmende Haushalte hier

Hofflohmärkte Braunsfeld | 11 bis 17 Uhr | teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

Kita-Flohmarkt | ab 13 Uhr | MyDagis – Kita in der Wachsfabrik, Industriestrasse 170, 50996 Köln

Flohmarkt bei Selgros Butzweiler Hof | 11 bis 18 Uhr | Von-Hünefeld-Straße 100, 50829 Köln

Designmarkt im Baui | ab 11 Uhr | Hans-Abraham-Ochs-Weg 1, 50678 Köln

Kindertrödel | ab 11 Uhr | Kita KiKu Kinderland Worringen, Josef-Gödecke-Straße 10a, 50769 Köln