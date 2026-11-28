Ein gewonnener Zweikampf, ein Pass in die Tiefe, eine Chance im Strafraum: Manchmal braucht es nur wenige Sekunden, bis aus gespannter Hoffnung lauter Jubel wird. Am Samstag, 12. Dezember 2026, um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Köln RB Leipzig im RheinEnergieSTADION. Ein Bundesliga-Heimspiel für alle, die Fußball nicht nur verfolgen, sondern mitfühlen möchten.

Wir verlosen 1x2 Tickets, zur Verfügung gestellt von der Telekom. Nehmen Sie einen Menschen mit, der Ihre Begeisterung teilt – zum Fachsimpeln vor dem Anpfiff, zum Mitfiebern bei jedem Angriff und zum gemeinsamen Daumendrücken für den FC.

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Das Gewinnspiel endet am 04. Dezember 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

1. FC Köln – Tickets für das Bundesliga-Spiel gewinnen Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!