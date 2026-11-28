Ein gewonnener Zweikampf, ein Pass in die Tiefe, eine Chance im Strafraum: Manchmal braucht es nur wenige Sekunden, bis aus gespannter Hoffnung lauter Jubel wird. Am Samstag, 12. Dezember 2026, um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Köln RB Leipzig im RheinEnergieSTADION. Ein Bundesliga-Heimspiel für alle, die Fußball nicht nur verfolgen, sondern mitfühlen möchten.
Wir verlosen 1x2 Tickets, zur Verfügung gestellt von der Telekom. Nehmen Sie einen Menschen mit, der Ihre Begeisterung teilt – zum Fachsimpeln vor dem Anpfiff, zum Mitfiebern bei jedem Angriff und zum gemeinsamen Daumendrücken für den FC.
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Das Gewinnspiel endet am 04. Dezember 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.
Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!