Die Ankündigung klang geheimnisvoll. „Wir haben ein Date! Wir können noch nicht viel verraten, nur das: Wird crazy!“, teilte Carolin Kebekus (46) am Sonntag (15. November 2026) via Instagram mit.

Die Fans rätselten, was sich hinter der Ankündigung verbergen mag. „Schaut mal in den Himmel von Köln“, sagte die Komikerin noch. Von Zeppelin bis Heißluftballon reichten die Spekulationen.

Carolin Kebekus am 30. September 2028 in der Lanxess-Arena

Doch tatsächlich gab es ab 18.30 Uhr eine Drohnenshow über dem Rhein an der Messe zu sehen. Ort und Uhrzeit waren geschickt gewählt. Genau in dem Moment kamen zahlreiche VIPs zur großen Gala-Premiere von „Das Phantom der Oper“ am Musical Dome an.

Mit den Drohnen kündigte Kebekus ihre neue Solo-Tournee „Inferna“ an. Die erfolgreichste Comedienne Deutschlands kommt 2028 zurück auf die große Bühne. Im Frühjahr und Herbst geht es auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Los geht es am 11. Februar 2028 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Das Finale steigt am 30. September in der Kölner Lanxess-Arena. Erst Ende Juli war die große Solo-Live-Tournee „Shesus“ ausgeklungen. Jetzt können sich die Fans schon auf das nächste Programm freuen.

Komerikerin Carolin Kebekus hat Sonntagabend (15. November 2026) mit einer Drohnen-Show über dem Rhein ihre neue Tournee angekündigt. Copyright: Marcel Schwamborn

Die Kölnerin ist die prägendste weibliche Stimme der deutschen Unterhaltungsbranche: vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis und dem Grimme-Preis für „Die Carolin Kebekus Show“.

In der ARD läuft die neue Staffel und erst kürzlich wurde bekannt, dass sie im kommenden Jahr als Host die nächste Staffel der Amazon-Show „LOL: Last One Laughing“ übernimmt.

Zudem ist die 46-Jährige in der aktuellen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben zu sehen. Zum Jahresende steht sie außerdem in der großen Weihnachtsausgabe von „Die Helene Fischer Show“ im ZDF auf der Bühne.

Kebekus hat mit Florida Touring Co. einen neuen Partner an ihrer Seite, der ab sofort Organisation, Ticketing und Vermarktung ihres nächsten Solo-Programms verantwortet. Möglich wird das durch eine enge Kooperation mit Weihrauch-Künstlerbedarf, die Carolin Kebekus seit Jahren als Management vertritt.