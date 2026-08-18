Nach dem Diebstahl einer Holzkiste mit Goldmünzen im Wert von über 100.000 Euro fahndet die Polizei Köln nach einem Mann. Dieser hatte sich am Montagnachmittag (10. August) in Köln-Pesch als Trödelhändler ausgegeben.

Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr einen 88-jährigen Senior in dessen Wohnung auf der Robert-Koch-Straße aufgesucht haben. Anschließend habe er die Wohnung wieder verlassen, unter dem Vorwand, seinen Transporter holen zu müssen. Dabei nahm er eine Kiste mit 135 20-Mark-Goldmünzen aus dem Deutschen Kaiserreich mit.

Polizei Köln bittet um Hinweise

Der gesuchte Mann soll etwa 60 bis 70 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er wird als ungepflegt beschrieben und soll einen Bart tragen.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Hinweisen zu einem oder mehreren Männern, die sich als Trödelhändler ausgeben. Zudem sucht sie nach Personen, denen die Goldmünzen angeboten wurden oder die Angaben zum Verbleib der Münzen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)