Schwerer Unfall nahe Köln: Am Morgen ist es in Pulheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer gekommen.

Wie die Polizei Rhein-Erft-Kreis kurz vor 8 Uhr meldete, passierte der Unfall auf der Bonnstraße in Höhe Industriestraße. Ein Rettungshubschrauber landete.

Unfall in Pulheim: Lebensgefahr bei E-Scooter-Fahrer nicht ausgeschlossen

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion erklärte, würden die Maßnahmen des Rettungsdienstes noch laufen. Der E-Scooter-Fahrer sei schwer verletzt worden. „Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, sagte sie. Der Einsatz wurde vom Team des Rettungshubschraubers unterstützt.

Gegen 8.10 Uhr flog der Hubschrauber schließlich mit dem Patienten Richtung Krankenhaus ab. Die beteiligte Autofahrerin wird laut Polizeisprecherin seelsorgerisch betreut.

Nach aktuellen Informationen war die 61-Jährige gegen 7 Uhr in Richtung Venloer Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr der 17-jährige E-Scooter-Fahrer auf einem parallel zur Straße verlaufenden Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Als der Jugendliche die Bonnstraße an einer Bedarfsampel im Bereich Hegelweg und Industriestraße überqueren wollte, kam es aus bislang unbekanntem Grund zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter-Fahrer und dem Wagen der 61-Jährigen.

Die alarmierten Polizeikräfte sperrten die Bonnstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Saphirallee, Industriestraße und Venloer Straße. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei war im Einsatz und dokumentierte die Spuren am Unfallort. Kräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats. „Dabei gehen sie auch Hinweisen nach, laut denen der E-Scooter-Fahrer die Fahrbahn bei Rotlicht zeigender Ampel überquert haben soll“, erklärte die Polizeisprecherin. (red)