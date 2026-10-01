Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nach einer mutmaßlichen Brandstiftung unter einer Hochspannungsleitung in Bergheim-Niederaußem. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag (30. September) gegen 15.00 Uhr aus.

Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr bereits brennende Tannenbäume auf einer Länge von rund 50 Metern gelöscht. Ein weiteres Feuer in der Nähe wurde ebenfalls von der Feuerwehr bekämpft. Aufgrund der unterschiedlichen Brandorte und des Fundes von möglichem Brandbeschleuniger gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von Brandstiftung aus.

Nach Angaben des Kraftwerkbetreibers hatte der Brand keine Auswirkungen auf die Energieversorgung.

Polizei fahndet nach Mann und sucht Jugendliche als Zeugen

Laut ersten Hinweisen soll ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit kurzen braunen Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose, vom Brandort in Richtung der Bundesstraße 477 weggegangen sein.

Zudem sollen sich laut Zeugenaussagen zwei junge Männer und eine junge Frau bei der Entdeckung des Feuers in dem Bereich aufgehalten haben. Einer der Männer soll eine gelbe Jogginghose getragen haben.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)