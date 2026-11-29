Das renommierte Reisemagazin Condé Nast Traveller empfiehlt Köln als eines der weltweit besten Reiseziele für 2027. Als Grund nennen sie unter anderem die Kunstszene, Architektur und Gastfreundschaft. Wir haben uns schon jetzt in der Innenstadt umgehört und Touristen gefragt, warum sie Köln besuchen. Für viele Reisende aus Übersee ist Köln ein klassischer Zwischenstopp – dank guter Zuganbindungen etwa zwischen Paris und Berlin. Ein Ehepaar aus Texas, USA besucht beispielsweise gerade ihren Sohn, der in Venlo studiert. Neben Amsterdam wollte die Familie unbedingt einen Tagestrip in Köln einplanen. Die Argumente für Köln berufen sich aktuell auf zwei Aspekte: Die Weihnachtsmärkte und den Dom. Das bestätigt auch eine dreiköpfige Gruppe junger Frauen aus Taiwan: „Wir kennen nicht viel von Köln, aber der Dom ist sehr bekannt“, sagt eine von ihnen.

Nahim Ahmet und Ludro kommen ursprünglich aus Bangladesch, wohnen aber mittlerweile in Deutschland. Copyright: Béla Gerardu

Nahim Ahmet und Ludro, ursprünglich aus Bangladesch: „Wir kommen extra für den Dom. In einer Stunde fährt der Zug nach Berlin, wo ich jetzt lebe.“

Steven und Carry aus China erzählen, warum sie gerne nach Köln kommen und was sie hier erleben möchten. Copyright: Béla Gerardu

Steven und Carry aus China: „Köln ist berühmt wegen der Kathedrale – und mit dem Eurostar nah an Paris. Nach Köln wollen wir noch weiter nach Berlin.“

Das Paar aus Israel ist morgens von Düsseldorf nach Köln gefahren. Copyright: Béla Gerardu

Riky und Effi aus Israel: „Wir sind hier für ein Konzert in Düsseldorf, aber für heute haben wir eine Nachbarstadt mit mehr Möglichkeiten gesucht. Köln ist bekannt für viel Architektur und die Weihnachtsmärkte.“

Monika aus Essen und Carsten aus Bottrop kommen nicht zum ersten Mal nach Köln. Copyright: Béla Gerardu

Monika und Carsten aus dem Ruhrgebiet: „Eigentlich ist es das Urbane und nicht nur der Dom – die Menschen in Köln sind einfach so cool. Wir gehen jetzt noch auf einen Weihnachtsmarkt und nachher zu einem Electronic-Konzert in Ehrenfeld.“