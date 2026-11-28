Geschlossene Museen, sanierungsbedürftige Häuser wie die Philharmonie, dazu Dauerbaustellen, Staus, Vermüllung und Drogenkonsum an vielen zentralen Plätzen. Wer in Köln den Alltag lebt, wird sich womöglich über die Empfehlung des Condé Nast Traveller wundern: Das international renommierte Reisemagazin hat die Stadt zu einem der weltweit besten Reiseziele für das kommende Jahr gekürt.

Doch nicht nur Distanz verändert offenbar den Blick auf eine Stadt: Wer neu hinschaut, entdeckt oft das Besondere im Gewöhnlichen – und das hat Autorin Ilona Marx. „Seien wir ehrlich: Köln erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Eine strahlende Schönheit ist sie nicht“, beginnt ihr Text. Vielmehr spiele das Gefühl eine Rolle. „Wer je den mitreißenden Kölner Karneval auf den Straßen, in den Clubs und den Kneipen miterlebt hat, ist der Stadt – und ihren Bewohner*innen – auf ewig verfallen“.

Köln: Top-Reiseziel für 2027

Sinnesfroh, offenherzig – schon, um diesen Menschenschlag am Rhein kennenzulernen, lohne eine Reise nach Köln. Es ist das einzige Reiseziel in Deutschland, das zu den „Best Places to Go“ des Magazins gehört. Andere Städte in der Liste sind Belgrad in Serbien, Bodrum in der Türkei, Neapel in Italien, Parga in Griechenland sowie die Kulturhauptstädte 2027: Liepaja in Lettland und Evora in Portugal. Als Landschaften zählen die albanischen Alpen, County Limerick in Irland, die dänische Riviera, Dartmoor in Großbritannien, sowie die Inseln Fuerteventura und Korsika zu den besten Reisedestinationen für 2027. Grundlage der Liste sind Nominierungen von Expertinnen und Experten aus aller Welt. Sie benennen Orte, die gerade im Kommen sind, sei es wegen neuer Hotels, kultureller Großereignisse oder spektakulärer Natur.

Der Dom ist für wohl jeden Köln-Touristen ein Muss. Copyright: IMAGO/Jochen Tack

In Köln ist es neben der Volkskultur Karneval vor allem die Hochkultur, die zur Wahl beigetragen hat. So wird die Wiedereröffnung von Oper und Schauspiel am Offenbachplatz erwähnt, die erfolgreiche Kusama-Ausstellung im Museum Ludwig samt Besucherrekord gelobt, auf den 60. Geburtstag der Kunstmesse Art Cologne im kommenden Jahr hingewiesen sowie bedeutende Architektur hervorgehoben: „Die hohen gekalkten Räume und das sanfte Licht, das aus den Spalten zwischen Wand und Boden dringt, setzen Kunst eindrucksvoll in Szene“, heißt es etwa zum Kolumba-Museum – in dem sich, wie es heißt, auch strapazierte Großstadtgemüter beruhigen.

Kolumba-Museum als Anziehungspunkt

Der von Peter Zumthor entworfene Museumsbau, der sowohl die Fundamente der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche St. Kolumba als auch die vom Architekten Gottfried Böhm erbaute Kapelle „Madonna in den Trümmern“ einbezieht, wird ausführlich gelobt. Zwei Architekturgrößen an einem Ort vereint: Für das Magazin ist das allein schon eine Reise wert.

Auch gastronomischen Newcomern begegnen die Kölnerinnen und Kölner laut Magazin aufgeschlossen. Julia Komp bekam 2016 als 27-Jährige als jüngste Köchin Deutschlands einen Michelin-Stern. Ihr Restaurant Sahila zählt heute zur kulinarischen Spitze der Stadt. Weitere Adressen, die das Magazin nennt: das Restaurant Onda mit 20 Plätzen auf der Händelstraße, das pflanzenbasierte Fine-Dining-Lokal Vunky am Eigelstein, das japanische Toki als erstes Kaiseki-Restaurant der Stadt und das Restaurant Kluth in Ehrenfeld.

Excelsior Hotel Ernst im Bericht erwähnt

„Was mir an dem Bericht besonders gefällt, ist, dass der Condé Nast Traveller den Kern unserer Stadt genau getroffen hat: Köln ist tatsächlich mehr als eine bloße Kulisse – Köln ist ein Gefühl“, sagt Stephanie Kleine Klausing. Die Kölntourismus-Chefin bezeichnet den Bericht als „globales Gütesiegel“ für die Stadt, das für Kölntourismus von enormem Wert sei. Zugleich seien die Beschreibungen ein Kompliment an die gesamte Stadtgesellschaft.

Offenbar hat auch das Excelsior Hotel Ernst dazu beigetragen, dass es Köln in die Bestenliste geschafft hat: „Wir hatten im Frühjahr das Vergnügen, den Redaktionsleiter der deutschen Ausgabe von Condé Nast Traveller bei uns im Excelsior Hotel Ernst willkommen zu heißen und ihm sowohl unser Haus als auch unsere Stadt näherzubringen“, berichtet Hotel-Direktor Georg Plesser. „Umso mehr freut es uns, dass Köln nun von einem der weltweit renommiertesten Reisemagazine als eines der besten Reiseziele für 2027 empfohlen wird.“ Zudem gibt es dort einen Tipp für alle Reisenden, die den Charme eines historischen Grandhotels lieben: Im Excelsior Hotel Ernst herrsche eine herzlich-unaufgeregte Gastfreundschaft. „Personal und Gäste begegnen sich auf Augenhöhe“, heißt es.

Steigende Touristenzahlen von Januar bis September

Mit seiner internationalen Strahlkraft erreiche Condé Nast Traveller insbesondere anspruchsvolle, kulturinteressierte Individualreisende, sagt Plesser. Und: „Köln erhält damit eine internationale Bühne, die es verdient.“ Gleichzeitig sollte man diese Aufmerksamkeit als Ansporn verstehen, gemeinsam daran zu arbeiten, den Ansprüchen internationaler Reisender gerecht zu werden und Köln langfristig als attraktives Reiseziel zu positionieren.

Fakt ist, dass vielen Touristen auch die Verwahrlosung im Domumfeld sowie die Drogen- und Wohnungslosenproblematik nicht entgangen sind, wie auch unter anderem Stadtführer in der Vergangenheit berichtet hatten. Sind nicht auch die geschlossenen oder sanierungsbedürftigen Museen ein Problem für den Standort Köln? Die Tourismus-Chefin sagt dazu: „Es ist wichtig, dass wir die Bausubstanz pflegen, um die Attraktivität unserer Kulturstandorte langfristig zu erhalten, wobei wir es natürlich begrüßen, wenn diese Standorte möglichst zeitnah wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sind.“

Gleichwohl sei laut Kleine Klausing das kulturelle Angebot mit den unterschiedlichen Institutionen und der freien Szene so breit gefächert, dass das Gesamterlebnis für Kölner und Kölnerinnen und unsere Gäste dadurch nicht beeinträchtigt werde. Die jüngsten Zahlen geben ihr offenbar Recht: Für den Zeitraum von Januar bis September verzeichnet Kölntourismus mit mehr als 3,2 Millionen Ankünften ein Plus von 6,5 Prozent und bei den Übernachtungen ein Wachstum von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

„Das Besondere daran ist: Dieser Zuwachs resultiert nicht aus einem einzelnen Mega-Event, sondern aus der Attraktivität unseres Grundangebots“, sagt Kleine Klausing. Die Stadt selbst ziehe die Menschen an, ergänzt durch starke Messen wie die Gamescom und die Fibo, große Konzerte oder sportliche Highlights.

Auch für 2027 ist dafür gesorgt: Allein die Handball-Weltmeisterschaft der Männer wird Sportfans aus dem In- und Ausland anziehen. Auch sie werden merken: Köln erschließt sich nicht im Vorbeigehen. Aber genau das mache die Stadt laut Condé Nast Traveller so attraktiv: Köln ist kein Postkartenmotiv, sondern ein Gefühl, das man sich erst erarbeiten muss.