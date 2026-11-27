Sechs Städte, ein Turnier: Die Handball-Weltmeisterschaft 2027 macht vom 13. bis 31. Januar auch in Köln Station. Und jetzt startet pünktlich vor Weihnachten am 1. Dezember um 12 Uhr die finale Ticketphase.

Fans bekommen damit ein letztes Mal die Chance, neu verfügbare Tickets zu kaufen. Das gilt für alle Spieltage – auch für das Finalwochenende, welches in der Kölner Lanxess-Arena steigt!

DHB kündigt neue Tickets zur Handball-WM 2027 an

Die zusätzlichen Tickets stammen unter anderem aus aufgelösten Veranstaltungs- und TV-Sperrungen sowie aus verbliebenen Restkontingenten, wie der Deutsche Handballbund jetzt mitteilte.

Begrenzte Kontingente neuer Tickets gebe es auch für die bereits ausgelasteten Spieltage mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft. Die deutsche Mannschaft startet in München und wechselt zur Hauptrunde nach Köln. Die weiteren Spielorte sind Hannover, Kiel, Magdeburg und Stuttgart.

Verfügbar sind die neuen Kontingente im WM-Ticketshop über die Turnierwebseite handball2027.com.

Außerdem läuft bis einschließlich 30. November noch die Black-Week-Aktion zur Handball-WM 2027. Für eine begrenzte Zahl an Tickets an ausgewählten Spieltagen in Hannover (20. Januar) und Köln (21. und 25. Januar) gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle Ticketkategorien außer VIP.

Verfügbar sind Tickets für folgende Spieltage:

Januar (Gruppe B) in Stuttgart Hauptrundengruppe III in Hannover Hauptrundengruppe II in Köln Viertelfinale ohne mögliche deutsche Beteiligung in Köln am 27. VIP-Angebote an allen Spielorten

Da insbesondere bei den bislang stark nachgefragten Spieltagen mit großem Andrang zu rechnen ist, empfiehlt der DHB, frühzeitig im Ticketshop zu sein. Gegen den Kauf von Tickets auf nicht autorisierten Plattformen und Zweitmärkten rät der DHB hingegen dringend ab. Die Gültigkeit dieser Tickets sei nicht gewährleistet. (red)