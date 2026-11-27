Andächtige Weiten, endlose Wälder. Zuckerahorn, amerikanische Buche, Birken mit goldgelben Rinden. Ortsstraßen schlängeln sich zwischen Weidenhügeln hindurch, führen über windschiefe Ställe zu einer Handvoll weiß gestrichener Häuser, zu einer Kirche mit schlankem Turm, zum General Store, auf dessen Veranda Männer in der Nachmittagssonne dämmern.

Wenn Noah Kahan – junger Poet aus dem 1000-Seelen-Kaff Stafford, pandemische TikTok-Sensation, Baseball-Stadions füllender Superstar – auf Tour geht, nimmt er seine neuenglische Heimat einfach mit. Vom Himmel der bis zum letzten Platz ausverkauften Arena senkt sich ein Holzdach, schon hat sich die Kölner Bühne in eine Frontporch verwandelt. Aus den Seiten sprießen Süßgrasbüsche. Und die gigantische LED-Wand, über die gerade noch freundliches Getier – animierte Marienkäfer und Ameisen – krabbelte, wird für die nächsten zwei Stunden zum Horizont, zum Naturtheater von Vermont.

Das ist, zumal in diesen Dimensionen, natürlich völlig absurd. Eine Mehrzweckhalle als Lagerfeuer. An die Fans verteilte, synchron aufleuchtende Xylobänder ersetzen die Glühwürmchen. Noah Kahan weiß nicht nur um diese Absurdität, er weiß sie auch zu artikulieren. Die Netflix-Doku „Noah Kahan – Out of Body“ ist um eben diesen Kontrast zwischen dem Aufwachsen als Drittes von vier Kindern im dörflichen Abseits und einem triumphalen Konzert in Bostons legendären Fenway-Park-Stadion gebaut. Hier zehntausende von Fans, die ihm ihre Liebe entgegenbrüllen, dort die dysfunktionale Familie (gibt es eine andere?), die zu lieben manchmal schwerfällt.

Im Blaumann aus der Hütte gesprungen

In Köln war er eben noch mit geschulterter Akustikgitarre aus der imaginären Hütte gesprungen, im mit zahlreichen Aufnähern versehenen Blaumann. Seine eng am Kopf geflochtenen Zöpfe wackeln im Takt und seine sechsköpfige Band vermittelt den Eindruck, sie könnte noch nebenher den platten Reifen am Pickup-Truck wechseln. Aber jetzt adressiert er die Künstlichkeit, ja Monstrosität der Situation. „Kennt ihr in Deutschland WhatsApp?“ Seine Zwangsgedanken würden ihm einflüstern, dass sich das gesamte Publikum in einer WhatsApp‑Gruppe dazu verabredet hätte, die Bühne zu stürmen, ihm die Haut vom Leib zu reißen und mit seinem Kopf Fußball zu spielen.

Whoa! Aber schon wechselt die Banjo-Frau zur Fidel, bilden die Musiker einen unterstützenden Kreis, springt Kahan zu einem der entlang des Laufstegs zur kleinen Vorderbühne verteilten Mikrofonständer, singt mit brüchiger Kopfstimme von frustrierenden Gesprächen mit Angehörigen, die dichtmachen, sobald er versucht, die innerfamiliären Probleme an der Wurzel zu packen: „Deny Deny Deny“.

Kritische Heimatverbundenheit

Denn Kahans Heimatverbundenheit ist keinesfalls unkritisch. Im Song „Homesick“ etwa, er singt ihn als letzte Zugabe vor dem Finale mit seinem Durchbruchs-Hit „Stick Season“, geht es nicht nur ums Heimweh, sondern auch um den Schmerz, der dem Daheimbleiben entspringt, und die Angst, irgendwann in dem Haus zu sterben, in dem man geboren worden ist. Zudem feiert man in der amerikanischen Heimat gerade Erntedankfest, in den USA ist das wichtiger als Weihnachten, mit der Extraportion Familiendrama. Vielleicht gibt sich der 29-Jährige deshalb in Köln ungewohnt salbungsvoll. Er habe heute mit seinem Vater telefoniert, vertraut er der bedächtig lauschenden Menge an, und darüber nachgedacht, wie viel von seinen eigenen Träumen er zugunsten seiner Kinder opfern musste, „dabei fand ich ihn, als ich klein war, einfach nur peinlich“.

Dann stellt er sich im Song „Spoiled“ vor, wie es sein wird, wenn er selbst Kinder hat. Wenn er sie verwöhnt, „damit sie alles versauen können, was sie wollen, und ihrem Vater die Schuld dafür geben“. Aber während Noah Kahan seine unsentimentalen Zwangsgedanken-Texte über Dorfdepressionen, Generationstraumata und Körperdysmorphophobie vorträgt – vor zwei Jahren im Palladium erzählte er noch sehr viel ausführlicher von seiner eigenen Therapie-Geschichte –, spricht die Musik eine ganz andere, besänftigende Sprache. Radiogerechte Mitsing-Refrains, popaffine Bassdrum-Anschubser, euphorisches Ukulelengezupfe. Der Schunkel- und Mitstampf-Faktor reicht in seinen Höchstausschlägen an die Lachende Kölnarena heran. Wer Böses denkt, könnte sich jetzt fragen, ob wir wirklich schon auf der Mumford-&-Sons-Nostalgiewelle surfen. Oder endlich verstehen, warum Pete Seeger vor 60 Jahren auf dem Newport Folk Festival zur Axt griff, um das Stromkabel zu kappen, das zum elektrifizierten Bob Dylan führte. Oder heute, in letzter Konsequenz, zum dichtgewebten Wohlfühlsound Noah Kahans.

Aber wahrscheinlich muss man dessen heimat- und selbstkritische Texte und ihre anheimelnde Begleitung als zwei Seiten derselben Medaille begreifen. Als das Löffelchen voll Zucker, das die bittere Medizin versüßt. Zum erhebenden Finale stößt sogar noch ein drei Mensch starker Bläsersatz zur Band dazu, und fügt sich harmonisch ins Klangbild, während Kahan vorn allein am E-Piano mit „End of August“ die Stille eines Spätsommertages in Vermont beschwört, das stille Vergehen der Zeit, den ersten Gedanken an die harschen Wintertage, die nie in den Touristenprospekten abgebildet sind. Der Tod von allem, was man um sich herum wahrnimmt. Und das Leben, das er endlich wieder spürt, nachdem er seine Medikamente abgesetzt hat. Die Musik dazu aber klingt nach den andächtigen Weiten und endlosen Wäldern auf der LED-Wand.