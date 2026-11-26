Mit trockenem Humor und scharfem Blick für die Absurditäten des Alltags begeistert Hazel Brugger ihr Publikum. In ihrem fünften Bühnenprogramm „Good Evening Europe“ erzählt die Comedienne von der Welt zwischen Ruhm und Supermarkt, von Erfolg und Erwartungen – und davon, wie sich das Leben als Mutter mit dem Starsein verträgt. Am Dienstag, 1. Dezember, bringt sie ihr Programm auf die Bühne der Lanxess-Arena in Köln.

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