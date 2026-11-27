Eine beliebte Hochzeits-Location in Ossendorf wurde in dieser Woche mutmaßlich Opfer von zwei Anschlägen: In der Nacht zu Freitag (27. November) wurde Besitzer Murat Sengül gegen 2.45 Uhr durch die Alarmanlage aufgeschreckt. Unbekannte sollen zwei Brandsätze über den Zaun auf den Eingangsbereich der Eventlocation „Vitrin Cologne“ an der Von-Hünefeld-Straße geworfen haben. Die beiden sogenannten Molotowcocktails sollen dabei die Eingangstür beschädigt haben.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Brand bereits erloschen. Die Flammen hatten nicht auf das Gebäude übergegriffen. Personen hielten sich laut Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht in der Halle auf. Den Schaden könne er bislang nicht beziffern, sagt Besitzer Sengül. Die Eventhalle gibt es seit 2016 in Ossendorf, rund 250 Meter von der „Motorworld“ entfernt.

Täter trugen schwarze Kapuzenjacken und Baseballkappen

Die Kölner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Denn bereits in der Nacht zu Donnerstag (26. November) hatten zwei bislang unbekannte Täter gegen 4.15 Uhr den Wintergarten des Festsaals mit einem Stein beworfen. Das teilte die Polizei mit. Die Scheiben blieben dabei unbeschädigt. Die Täter sollen schwarze Kapuzenjacken, Handschuhe sowie Baseballkappen unter ihren Kapuzen getragen haben.

Die Hintergründe der beiden Vorfälle sind derzeit noch unklar. Ein Zusammenhang wird geprüft. Er habe im Vorfeld keine Drohungen bekommen, sagt Sengül im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es muss jemand gewesen sein, der uns schaden möchte“, so der Besitzer der Eventhalle, in der bis zu 300 Personen feiern können. „Wir vermuten, dass Neid oder Konkurrenz dahinterstecken.“

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Festsaals nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.