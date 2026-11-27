In einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem ist am Donnerstag (26. November) eine männliche Leiche entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln gemeinsam mitteilten, ging gegen 15.30 Uhr ein entsprechender Hinweis bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis ein.

Jetzt gibt es erste Details: Bei dem Toten handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann.

15-Jähriger festgenommen – Mordkommission eingerichtet

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (27. November) mitteilten, wurde noch in den Abendstunden ein 15-Jähriger festgenommen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Köln, ob die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls gegeben sind.

Die Polizei hatte den Toten in dem Gebäude an der Straße Im Euel schließlich gefunden. Der Körper wies den Angaben zufolge Spuren von Gewalteinwirkung auf.

Nach dem Fund sicherten die Einsatzkräfte den Tatort ab, während Verstärkungskräfte das Objekt umstellten. Die Kölner Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und den Erkennungsdienst zur Spurensicherung nach Bergheim entsandt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. (red)