Auf der Boltensternstraße in Köln-Niehl ist ein Pkw mit einer Laterne kollidiert.

Wie die Polizei am Freitagmorgen (27. November) meldete, wurde eine Person schwer verletzt. Dabei handelt es sich um eine 41-jährige Frau, wie jetzt ein Sprecher auf Nachfrage erklärte.

Nach ersten Informationen war die 41-Jährige alleine im Fiesta unterwegs, als sie in Höhe Kaufland aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen die Laterne fuhr.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist auf dem Weg. „Der Unfallhergang ist noch unklar“, so der Sprecher. Die Boltensternstraße sei in Richtung Innenstadt gesperrt worden. (iri)

Weitere Informationen folgen.