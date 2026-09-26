Bei einer Auseinandersetzung in Köln-Ossendorf ist am Samstagnachmittag (26. September) ein 37-jähriger Mann durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben waren mindestens zehn Personen an dem Streit in der Matthias-Brüggen-Straße beteiligt. Die Polizei fahndet nach mehreren verdächtigen Männern, die in einem Auto geflüchtet sein sollen.

Gegen 14.50 Uhr meldeten Zeugen und Zeuginnen über den Notruf eine größere Schlägerei. Es sei auch mindestens ein Schuss gefallen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie den verletzten 37-Jährigen.

Einsatz in Köln-Ossendorf: Mordkommission eingerichtet

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Etwa 30 Meter vom Tatort entfernt stellten die Beamten und Beamtinnen ein Auto sicher, das von den mutmaßlichen Tätern zurückgelassen wurde.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen und eine Mordkommission wurde vorsorglich eingerichtet.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern und Ermittlerinnen zu melden. (red)