Ehrenfeld – Nach langem Warten können die Grundschüler der Peter-Lustig-Schule an der Wilhelm-Schreiber-Straße in ihre neuen Klassenräume einziehen. Im Vorfeld war das Schulgebäude aus dem Jahr 1962 in zwei Bauabschnitten aufwendig saniert worden, während derer die Schülerinnen und Schüler in Ersatzcontainern auf dem Schulhof unterrichtet worden. Im Zuge der Bauarbeiten wurden die Gebäude der katholischen Ganztagsgrundschule in energetischer Bauweise überholt – neben modernen Fenstern und einem energiesparenden Wärmedämmverbundsystem verfügt die Schule nun auch über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Aula und die Mensa.



Digitale Smartboards

Außerdem wurde auf dem Dach des A-Traktes eine Photovoltaikanlage angebracht, sodass die Schule zukünftig auch auf Eigenstrom zurückgreifen kann. Diese Maßnahmen entsprechen der Energieeinsparverordnung (EneV), wie sie 2016 von der Bundesregierung verabschiedet wurde und sollen zum Schutz des Klimas beitragen.

Auch die Außenbereiche wurden neu gestaltet. Copyright: Matthias Meurer

Die Pläne für die Sanierung des Schulgrundstücks gehen auf das Aachener Architekturbüro Starmans zurück, das laut der Stadt Köln sowohl den „historischen Ursprungsstil“ sowie den „parkähnlichen Charakter des rund 15000 Quadratmeter großen Grundstücks“ erhalten hat. Gleichzeitig seien die Gebäude auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden.

So sind die Klassenräume nun statt mit Tafeln mit digitalen Smartboards ausgestattet und die sanierte Sporthalle wurde mit einer Fußbodenheizung versehen.



Benannt nach dem beliebten Löwenzahn-Moderator und Welt-Erklärer

Die Klinker und der Putz der Fassaden wurden erneuert, die Mosaike auf den Vorbauten der Treppenhäuser wurden durch ein „Löwenzahn“-Logo ersetzt. Dies geschah auf Wunsch der Schulgemeinde hin, die schließlich nach dem TV-Moderator Peter Lustig (Sendung „Löwenzahn“) benannt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schallisoliert und ohne Ablenkung Anzeige Kölner Schüler sollen künftig in Lern-Höhlen pauken von Heribert Rösgen

Protest in Ossendorf Anzeige Kölner Schülerinnen und Schüler demonstrieren gegen Eltern-Taxis von Heribert Rösgen

Die Namensänderung geschah bereits 2018, zuvor trug die Schule den Namen KGS Wilhelm-Schreiber-Straße. Während die bereits bestehenden Schulgebäude saniert wurden, wurde auch ein Neubau realisiert, der die Speiseräume und eine Mensaküche für bis zu 300 Mahlzeiten pro Tag beinhaltet. Zusätzlich wurden zwei Aufzugstürme verwirklicht, durch welche die beiden mehrgeschossigen Hauptgebäude der Schule auch barrierefrei zugänglich sind.

Weitere Schulen folgen

Überdachte Verbindungsgänge, die als vorgestellte Fluchtbalkone dienen, schaffen Rettungswege für den Notfall. In einem letzten Schritt werden nun die Interimscontainer auf dem Schulhof abgebaut, in denen die Kinder während der Baumaßnahmen unterrichtet wurden. Im Anschluss werden auf dem Grundstück der Schule sechs weitere Bäume gepflanzt, zusätzlich sollen die Freiflächen neben den östlichen und nördlichen Schulhöfen eine Wiese mit Spiel- und Klettergeräten bieten, im südlichen Bereich des Grundstück entsteht ein schuleigener Garten.

Mit dem Abschluss der Arbeiten ist die Peter-Lustig-Schule die erste fertiggestellte Schule aus einem Sanierungs-Paket, auf das sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker 2017 mit der Vinci Facilities Solutions GmbH geeinigt hatte. Diese ist eine Firma der Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) und hat neben den Bauarbeiten auch den Betrieb, die Hausmeisterleistungen und die Reinigung der Gebäude für die nächsten 25 Jahre übernommen.

Das Sanierungspaket umfasst neben der Peter-Lustig-Schule drei weitere Schulen in Ossendorf, Mülheim und Weiden.

peter-lustig-schule.de