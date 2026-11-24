Im Schmerzensgeldverfahren einer Missbrauchsbetroffenen gegen das katholische Erzbistum Köln wird am Donnerstag ein möglicherweise wegweisendes Urteil erwartet. Das Oberlandesgericht Köln hatte Mitte Oktober nach einer vorläufigen Einschätzung ein Schmerzensgeld zwischen 500.000 und 600.000 Euro in Aussicht gestellt. Damit könnte die bislang höchste, von einem deutschen Gericht in einem vergleichbaren kirchlichen Missbrauchsfall zugesprochene Summe von 300.000 Euro deutlich übertroffen werden.

Der Kölner Rechtswissenschaftler Stephan Rixen erwartet von einem Urteil in dieser Größenordnung weitreichende Folgen. Ein solches Schmerzensgeld hätte eine große Signalwirkung für Schmerzensgeldklagen insgesamt, sagte Rixen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Dies gelte nicht nur für Missbrauchsfälle im Bereich der Kirche.

Jurist: Kirche sollte mehr zahlen

Nach Ansicht Rixens müsste ein solches Urteil auch Folgen für das kircheninterne Verfahren freiwilliger Anerkennungszahlungen haben. Die geltende Ordnung legt fest, dass sich die Zahlungen am oberen Bereich der von staatlichen Gerichten in vergleichbaren Fällen zugesprochenen Schmerzensgelder orientieren sollen. Zugleich sieht sie grundsätzlich Leistungen bis 50.000 Euro vor. Nur in besonders schweren Härtefällen erlaubt sie auch höhere Zahlungen.

Sollte das Gericht bei seiner Einschätzung bleiben, fordert Rixen, die Ordnung anzupassen und 500.000 bis 600.000 Euro als neue Orientierungsgröße festzuschreiben. „Ohne mehr Geld wird es nicht gehen“, betonte der Jurist.

Klägerin verlangt 830.000 Euro

In dem Kölner Verfahren verlangt die Klägerin Melanie F. vom Erzbistum 830.000 Euro Schmerzensgeld. Sie war als Mädchen über Jahre von einem Priester sexuell missbraucht worden, der sie später als Pflegevater bei sich aufgenommen hatte. Das Landgericht Köln hatte ihre Klage im Juli 2025 abgewiesen. Es sah keine Haftung des Erzbistums, weil der Priester bei den Taten als Privatmann und Pflegevater gehandelt habe.

Das Oberlandesgericht bewertete den Fall im Oktober vorläufig anders. Nach Auffassung des zuständigen Senats könnte das Priesteramt dem Täter als Deckmantel gedient haben. Zudem hätten erste Übergriffe bereits stattgefunden, bevor der Geistliche Pflegevater des Mädchens geworden sei.

Werden kirchliche Zahlungen angerechnet?

Die Klägerin hat bereits 360.000 Euro als freiwillige kirchliche Anerkennungsleistung erhalten. Dieser Betrag soll nach der vorläufigen Einschätzung des Gerichts auf ein mögliches Schmerzensgeld angerechnet werden.

Auch darin sieht Rixen ein grundsätzliches Problem für die Kirche. Diese betone bislang, dass ihre Anerkennungsleistungen freiwillig und unabhängig von Rechtsansprüchen gezahlt würden. „Das lässt sich nicht mehr halten, wenn die Kirche der Anrechnung zustimmt“, so der Rechtswissenschaftler.

Früherer Messdiener erhielt 300.000 Euro

Bislang liegt der Höchstbetrag in einem vergleichbaren kirchlichen Missbrauchsverfahren bei 300.000 Euro. Diese Summe hatte das Landgericht Köln 2023 einem früheren Messdiener zugesprochen. (kna)