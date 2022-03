Köln -

Der Vorstand des Festkomitees Kölner Karneval (FK) und Dr. Joachim Wüst sind „einvernehmlich übereingekommen“, dass Wüst, bisher Vizepräsident und Justiziar, mit sofortiger Wirkung ausscheidet. Der 62-jährige wird laut FK weiter als Programmgestalter und Sitzungspräsident der vom WDR produzierten Fernsehsitzungen, die er bereits seit 2006 leitet, zur Verfügung stehen.

Joachim Wüst, Vize-Präsident und justitiar beim Festkomitee, hat den Brief verfasst. Express/Zik Foto:

„Die nicht immer einfachen, zahlreichen Entscheidungen der letzten Monate sind zwar einstimmig erfolgt, allerdings nach für alle anstrengenden Diskussionen, da die Ausgangspositionen oft sehr weit auseinanderlagen, was in der Vergangenheit nicht der Fall war“, erklärt Wüst, der seit 1998 im FK-Vorstand ehrenamtlich mitarbeitete. So fungierte der Volljurist als Justiziar des FK und war seit 2005 Vizepräsident. Außerdem ist er seit 2005 Programmgestalter für Veranstaltungen wie die Proklamationen des Kölner Dreigestirns, die Hörfunk- und die Fernsehsitzungen des ZDF und des WDR. Daneben war Dr. Joachim Wüst von Oktober 2018 bis Sommer 2021 einer der ehrenamtlichen Geschäftsführer der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH. Außerdem ist er Präsident der Großen Kölner KG.

„Unermüdlicher Streiter für den Karneval"

„Dr. Joachim Wüst hat mehr als zwei Jahrzehnte lang das Festkomitee und den Kölner Karneval entscheidend mitgeprägt”, erklärt FK-Präsident Christoph Kuckelkorn. „Egal, ob es um juristische, finanzielle oder künstlerische Belange ging – er war stets ein kompetenter und umtriebiger Geist, der unermüdlich für den Kölner Karneval stritt. Dafür bin ich persönlich sehr, sehr dankbar.”

Insbesondere in den beiden Corona-Sessionen sei die Expertise des Juristen von unschätzbarem Wert gewesen. „Mit unglaublichem persönlichen Einsatz hat er Corona-Schutzverordnungen für den Karneval übersetzt und hat darüber hinaus einen ganz entscheidenden Anteil daran, dass staatliche Corona-Fördermaßnahmen tatsächlich auch bei Karnevalsvereinen und nicht zuletzt auch Künstlern und Saalbetreibern angekommen sind. Diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen.”