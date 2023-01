Fühlinger See Kölner Mittelalterfest findet doch wieder statt

Das Mittelalterfest kehrt zurück an den Fühlinger See.

Köln – Im vergangenen Jahr hatte der Veranstalter des „Mittelalterlich Spectaculum“ nach vielen Jahren aufgegeben. Nun kommen Ritter, Gaukler und Handwerker in historischer Kleidung doch wieder zurück an den Fühlinger See. Neuveranstalter Jan Kühr lässt das Festival – Titel nun: Spectaculum 2022 - an alter Stelle wieder aufleben. Und das schon Ende des Monats.



„Mehr Mittelalter, weniger Plastik“, so umschreibt Veranstalter Kühr auf seiner Homepage das neue Konzept für das Mittelalterfest. Mehr vorführendes Handwerk, mehr Gaukler, mehr Mitmachaktionen für Gäste und „Lagernde vor Ort“ soll es geben. Die „Lagernden sind Hunderte Darsteller in historischer Gewandung und mit authentischer Ausrüstung, die beim Spectaculum ihre Zelte aufschlagen. „In Köln waren die Heerlager als wichtiger Veranstaltungsteil allerdings in den vergangenen Jahren immer mehr an den Rand des Geschehens gedrängt worden“, sagt Kühr.



Bühnenprogramm, Marktstände, Gaukler

Zudem gibt es ein Bühnenprogramm mit Musikern im Mittelalterstil wie Mr. Hurley & die Pulveraffen, Comes Vagantes, Pampatut ,Rapalje, die Cobblestones oder Tir Saor. Auch Gaukler, Zauberkünstler und Artisten werden auftreten.

Beim Mittelaltermarkt bauen mehr als 60 mittelalterliche Händler ihre Stände auf. Handwerker zeigen ihre Fertigkeiten, Schankwirte und Marktköche servieren Met und anders Kulinarisches mit Mittelalter-Flair.

Im vergangenen Jahr wollte der damalige Veranstalter das Fest nicht mehr am Fühlinger See ausrichten. Er war in Streit geraten mit der Stadtverwaltung, die ihm deutliche strengere Auflagen gemacht hatte als in den Jahren zuvor.



Das Spectaculum 2022 findet am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli am Fühlinger See statt. Samstags ist es von 11 bis 24 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagestickets kostet zwischen 15 Euro (ab 16 Jahre) und 7 Euro (Kinder von sieben bis 15 Jahre). Wochenendtickets kosten 26/12 Euro. Die Tickets sind an den Tageskassen erhältlich; der Online-Vorverkauf für Köln endet bereits am Mittwoch, 20. Juli.