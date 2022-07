Großer Andrang beim CSD: Kölner Altstadt und Schaafenstraße wegen Überfüllung gesperrt

Köln -

Großer Andrang beim CSD Köln: Beim Straßenfest des Christopher Street Day ist es am Samstagabend zu Sperrungen am Alter Markt und der Schaafenstraße gekommen.



CSD Köln: Großer Andrang am Samstagabend

Ab 16 Uhr habe es großen Zulauf an der Hauptbühne in der Kölner Altstadt gegeben, bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei auf Anfrage am Samstagabend. Gegen 20 Uhr lag die Auslastung am Alter Markt bei 100 Prozent, so der Sprecher. Die Veranstalter des Cologne Pride wiesen Besucherinnen und Besucher über verschiedene Kanäle darauf hin, dass sie die Hauptbühne zwischenzeitlich nicht mehr ansteuern sollten.

Bei sonnigem Wetter waren am Samstag Tausende zum Straßenfest in der Altstadt gekommen. Auf der Hauptbühne waren die Musikerinnen und Gruppen Hanna Batka, TIN, GUSTO, Popschlagerabend mit Kevin Neon, Laura Hessler, Just Dimi, Pures Party Glück, Gabriela Massa, Zeitflug, Davin Herbrüggen zu sehen. Außerdem gab es den sogenannten „Dyke March“, an dem Kölns OB Henriette Reker teilnahm.

Gesperrt werden musste die bei der LGBTQ-Szene beliebte Schaafenstraße, die mit vielen Szene-Bars als großer Treffpunkt gilt. Gegen 20.35 Uhr ging hier nichts mehr, bestätigte der Polizeisprecher. Die Sperrung wurde aber um 21.30 Uhr bereits wieder aufgehoben, zu Störungen, Auseinandersetzungen oder anderen Vorkommnissen liegen der Polizei bislang keine Informationen vor.



Den Höhepunkt des CSD Köln 2022 bildet auch in diesem Jahr wieder die große Parade: Am Sonntag werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher bei dem Zug durch die Innenstadt erwartet. Alle Informationen rund um den CSD finden Sie hier. (mab)