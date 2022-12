Höhner, Brings, Kebekus Das läuft am Wochenende in Köln

Köln – Konzerte, große Jubiläumsfeiern, Shows mit Akrobatik und Tanz oder Festivals unter freiem Himmel – während der zwei Pandemie-Jahre mussten die Kölner auf die meisten Veranstaltungen verzichten. Eine gute Chance, um viel nachzuholen, bietet das lange Pfingstwochenende. Wer es nicht nutzt, um einen Kurzurlaub oder eine Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket durch Deutschland zu machen, wird bei der Suche nach Freizeitmöglichkeiten in Köln schnell fündig. Die Lokalredaktion gibt sechs Tipps für die Pfingsttage.

Feiern mit Brings

Elf Stunden Party mit kölschen Tönen und Ballermann-Hits gibt es am Samstag im Tanzbrunnen. Unter dem Titel „Kölle feiert – Die Party am Rhein“ wollen die Veranstalter die „besten Bands und Sänger“ präsentieren, die Köln und Mallorca zu bieten haben. Mit dabei: die Kölschrocker von Brings. Der Erlös aus den Kartenverkäufen wird für hilfsbedürftige Kinder in Köln gespendet. Für den guten Zweck spielen insgesamt 14 Sänger und Bands – neben Brings unter anderem Mickie Krause, Tim Toupet und die Klüngelköpp.

Die Veranstaltung beginnt um 10.20 Uhr. Karten gibt es ab 29,90 Euro.

Menschentürme am Dom

Mer stonn zesamme – so beschreibt die Karnevalsgesellschaft Altstädter das Menschenturm-Projekt, das sie mit dem Verein Köln-Barcelona und dem Katalanischen Kulturzentrum Köln am Pfingstwochenende plant. Mit den Menschentürmen feiern die Vereine gleichzeitig ihre Jubiläen: die KG Altstädter feiert das 100-jährige, Köln-Barcelona und das Kulturzentrum ihr 25-jähriges Bestehen. Das Projekt startet Pfingstsonntag, 5. Juni, mit einem Workshop zum Thema Menschentürme im Gürzenich. Eingeladen sind alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail ist allerdings erforderlich unter info@koelnbarcelona.de. Am Pfingstmontag um 10.45 Uhr folgt ein Empfang im Historischen Rathaus.

Die Vorführung der Menschentürme auf dem Roncalliplatz am Dom ist für 11.15 Uhr geplant.

Jubiläumsfest auf der Rennbahn

Die Galopprennbahn Weidenpesch feiert ihren 125. Geburtstag – und mit ihr die Höhner, die selbst 50 Jahre alt werden. Unter dem Titel „Loss mer fiere“ findet ein Jubiläumsfest am Pfingstsonntag auf der Rennbahn statt. Das Programm beginnt um 14 Uhr. Ab 14.15 Uhr spielen verschiedene Bands auf der kleinen Bühne im Führring. Die Höhner selbst stehen um 18 Uhr auf der Hauptbühne am Geläuf, davor rennen um 17.30 Uhr Ponys für den guten Zweck über die Bahn.

Die Höhner feiern Jubiläum auf der Rennbahn. Copyright: imago-images

Für Erwachsene kostet der Eintritt 25 Euro, Jugendliche zwischen 14 und einschließlich 17 Jahren zahlen 11 Euro. Kinder bis zum Alter von einschließlich 13 Jahren haben kostenfreien Eintritt.

Reitshow über den Orient

Auch bei „Cavalluna – Legende der Wüste“ stehen Pferde im Mittelpunkt. Die Pferdeshow in der Lanxess-Arena spielt dieses Mal im Orient, wo sich Prinzessin Samira und ihr wildes Pferd mit den Intrigen ihres Cousins Abdul herumschlagen müssen. Die Veranstalter versprechen eine „fantastische Symbiose“ aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik.

„Cavalluna“ gastiert in der Arena. Copyright: imago-images

Zu sehen ist Cavalluna am Samstag um 14 und um 19 Uhr sowie am Sonntag um 14 und um 18.30 Uhr. Karten gibt es ab 39,90 Euro.

Die Ärzte spielen im Stadion

Die nach eigener Aussage „Beste Band der Welt“ gastiert am Samstag im Rhein-Energie-Stadion: Als Teil ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tour 2022 spielen Die Ärzte auch in Müngersdorf. Die deutsche Kult-Punkband bestehend aus Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González verspricht: „Endlich wieder schwitzen, klatschen, jubeln und die Gegenwart kritisch hinterfragende Texte mitsingen.“

Die Ärzte spielen im Stadion. Copyright: dpa

Karten für das Konzert gibt es bei KölnTicket noch zu kaufen. Ein Sitzplatz in der Arena für das Konzert kostet 71,50 Euro.

Festival von und mit Carolin Kebekus

Eine Bühne, auf der ausschließlich Frauen auftreten – das gibt es während des DCKS-Festivals, das am Pfingstmontag stattfindet. Mit dem Festival will Initiatorin Carolin Kebekus ein Zeichen gegen die mangelnde Repräsentation von Frauen in der Musikindustrie setzen. Zu Gast sind nicht nur Musikerinnen wie Lea, Mine, Ebow, Luna oder die No Angels. Auf der Bühne sind außerdem Diskussionen über Geschlechtergerechtigkeit mit Hazel Brugger, Judith Holofernes und Auma Obama geplant.

Carolin Kebekus lädt zum Festival. Copyright: dpa

Das DCKS-Festival findet im Tanzbrunnen von 14 bis 22 Uhr statt. Eintrittskarten gibt es ab 79,50 Euro.