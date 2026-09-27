Auf der Kölner Stadtautobahn B55a hat sich am Sonntagabend (26. September) ein Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor dem Kalker Tunnel prallte ein Fahrzeug gegen eine Leitplanke. Mindestens eine Person wurde dabei leicht verletzt. Dabei soll es sich um den 20-jährigen Fahrer handeln.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 22.15 Uhr alarmiert. Der Wagen soll stadtauswärts unterwegs gewesen sein und den Fahrbahntrenner getroffen haben. Das Fahrzeug kam anschließend im Bereich der Abfahrt Kalk/Buchforst zum Stehen.

Polizei sichert bis 5 Uhr morgens Spuren

Wie die Leitstelle auf Anfrage berichtet, entstand ein hoher Sachschaden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Golf R, der von VW mit „Rennsportfeeling“ beworben wird. Das verunfallte Fahrzeug mit Kölner Kennzeichen musste abgeschleppt werden. Die B55a war in Richtung Olpe teilweise gesperrt.

Möglicherweise könnte ein illegales Rennen eine Rolle gespielt haben. Die Polizei berichtet, dass ein weiteres Fahrzeug vom Unfallort geflüchtet sei. Zwischen den Wagen kam es jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht zu einer Kollision.

Für die Unfallaufnahme waren mehrere Fahrspuren der B55a in Richtung Olpe sowie die Abfahrt Kalk/Buchforst gesperrt. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren, zudem musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Einsatz war erst gegen 5 Uhr morgens beendet, so die Leitstelle. (sbo)