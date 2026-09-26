Einsatz in Köln: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw fordert ein Todesopfer

Schwerer Unfall in Köln-Deutz: Auf der Siegburger Straße/Ecke Benjaminstraße ist am späten Samstagabend (26. September) ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Wie die Polizei um 22.20 Uhr meldet, wurden zwei Personen eingeklemmt. Eine davon erlitt tödliche Verletzungen.

Die Siegburger Straße ist gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist auf dem Weg. (iri)

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