Köln – Für die kommende Jubiläumssession 2023 werden jecke Pänz für das Kölner Kinderdreigestirn gesucht. Noch bis Ostersonntag können sich interessierte Kinder bewerben. „Gemeinsam mit ihren Pagen und Gardisten erleben Prinz, Bauer und Jungfrau eine unvergessliche und abwechslungsreiche Zeit im Fastelovend“, sagt Christine Flock, Vize-Präsidentin im Festkomitee Kölner Karneval (FK) und für den Nachwuchs zuständig.

Kölner Kinder im zweiten oder dritten Schuljahr können sich bewerben

Bewerben dürfen sich Kinder, die aktuell im zweiten oder dritten Schuljahr sind, die Mitgliedschaft in einer Karnevalsgesellschaft ist keine Voraussetzung. Kinderprinz, Kinderbauer und Kinderjungfrau regieren während der Session über die jecken Pänz Kölns und haben zusammen mit dem großen Dreigestirn eines der wichtigsten karnevalistischen Ämter inne.

Gemeinsam lernen sie die großen und kleinen Fastelovendsbühnen in und um Köln kennen und absolvieren dabei in einer normalen Session mehr als 100 Auftritte, etwa in Kitas, Schulen, Altenheimen und auf Karnevalssitzungen. „Die Session hält viele einzigartige Erlebnisse für die Pänz bereit“, verspricht Flock, „dazu zählen die Proklamation durch die Kölner Oberbürgermeisterin, der Auftritt in einer Fernsehsitzung oder die Mitfahrt im Kölner Rosenmontagszug.“

Im Vorfeld werden die kleinen Regenten professionell auf ihre Rolle vorbereitet. Neben Tanz- und Gesangstraining nehmen die Kinder ihren eigenen Mottosong auf, den sie bei ihren zahlreichen Auftritten in der Session präsentieren. Bei der Gestaltung der Bewerbung gibt es keine Vorgaben: Malen, basteln, falten, kleben, Glitzer und Konfetti – alles ist erlaubt. Die Kinder können sich nur als Einzelperson auf eines der drei Ämter bewerben. (stef)



Bewerbungen an christine.flock@koelnerkarneval.de