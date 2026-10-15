Eigentlich sollte Elke Heidenreich am Freitag (23. Oktober) um 20 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Marc-Aurel Floros (Pianist) in der Kölner Philharmonie auftreten. „Neulich im Himmel“ ist der Titel des Programms. Jetzt steht allerdings fest, dass der Abend ausfallen muss.

Grund für die Absage sind ein Unfall der 83-Jährigen und eine notwendige Operation. Wegen beidem sei es Elke Heidenreich nicht möglich, den Termin wahrzunehmen. Das teilte die Hanseatische Konzertdirektion mit, die die Veranstaltung organisiert.

Um welche Art von Unfall es sich handelt und wie es um Heidenreichs Gesundheitszustand steht, ist bislang nicht bekannt. „Wir bedauern die Absage sehr“, heißt es in der Mitteilung. Man bitte das Publikum um Verständnis und entschuldige sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bereits erworbene Eintrittskarten können bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden.

Ob und wann es einen Nachholtermin für „Neulich im Himmel“ geben wird, ist derzeit offen.

Floros und Heidenreich sind seit vielen Jahren ein Paar

Im Vorfeld hatte Heidenreich im Gespräch mit dem „Express“ erklärt: „Ich lese Geschichten aus meinem Buch ‚Neulich im Himmel‘, viele davon aus meiner ‚romantischen Trilogie‘, den Büchern, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Und Marc-Aurel Floros spielt Klavier dazu.“

Floros (55) ist Komponist und Pianist. Zu seinen Werken gehören Opern, Symphonische Kompositionen, Solo-Konzerte und Kammermusik. Hiedenreich und Floros sind seit über 20 Jahren ein Paar. (mt)