Am Ende wirkte der Dirigent gelöst, erleichtert, auch gerührt ob des enthusiastischen Publikumsbeifalls. Die Verbeugung fiel tiefer aus, als man es von ihm kennt, und auf dem Gesicht erschien ein ebenfalls ungewohntes Lächeln. Klar, hier geht – was den Kennern der Szene erst jetzt so richtig bewusst werden mochte – eine Ära zu Ende: Marek Janowski, inzwischen 87 Jahre alt, gibt aus eigener souveräner Entscheidung heraus zum Jahresende das Dirigieren auf (über die Gründe gab er vor seinen beiden Kölner Konzerten im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ freimütig Auskunft). Derzeit absolviert er seine Abschiedstournee, die ihn unter anderem noch nach Berlin (wo er wohnt) und Tokio führen wird.

Mit Janowski verlässt die Verkörperung eines Dirigententyps die Bühne, der heute zum Auslaufmodell geworden ist: preußisch diszipliniert, autoritär-erzieherisch, auch bärbeißig, wenn etwas nicht so läuft, wie er es haben will; dabei persönlich uneitel, leidenschaftlich auf die Sache fixiert und an glamouröser Selbstvermarktung im Medienzeitalter und entsprechender kommunikativer Verbindlichkeit wenig interessiert.

Der Abschied des in Wuppertal Aufgewachsenen von seinem Studien- und Wirkungsort Köln vollzog sich in Gestalt zweier philharmonischer Abende mit dem WDR Sinfonieorchester, nicht etwa mit dem Gürzenich-Orchester, das er von 1986 an vier Jahre lang als Kapellmeister geleitet hatte. Für den stadtkölnischen Klangkörper war die demonstrative Missachtung über Jahre und Jahrzehnte hinweg zweifellos ein Quell permanenter Demütigung. Tatsächlich hält Janowski – im Unterschied zum WDR-Klangkörper – von dessen lokalem Konkurrenten bis zur Stunde nicht so richtig viel. Dieses Urteil kann, muss vielleicht sogar für nicht „up to date“ und somit für ungerecht gehalten werden, aber diesbezüglich dürfte sich der „Oldtimer“ kaum mehr ändern.

Orchester und Dirigent in wechselseitiger Inspiration

All das spielte am Freitagabend aber keine Rolle angesichts eines finalen Auftritts, der Orchester und Dirigenten in wechselseitiger Inspiration noch einmal eindrucksvoll und berührend auf den Höhen ihrer Möglichkeiten zeigte. Das – von dem 87‑Jährigen auswendig dirigierte – Programm mit Wagners „Siegfried-Idyll“ und Bruckners neunter Sinfonie war zumindest Janowski auf den Leib geschnitten, man merkte das in jedem Augenblick. Das Idyll erstand in seiner flutenden und am Ende selig ersterbenden Melodienseligkeit tatsächlich als ein solches, ließ trotz der bekannten Leitmotive nichts von der tragischen Dimension der „Ring“-Tetralogie ahnen. Janowski machte daraus aber keineswegs Wellness-Musik. Die Klangsinnlichkeit entfaltete sich vielmehr mit größer tiefenstruktureller Deutlichkeit und Differenzierung, stets aufs Neue justiert in der Gewichtung der Stimmen, der dynamischen und Tempo-Abläufe.

Bei Bruckner setzte sich das, unerachtet des fundamental anderen Werkcharakters, fort. Janowski hat zu diesem letzten (und unvollendeten) Werk des Spätromantikers ein besonderes Verhältnis, nannte einmal das Adagio, den letzten fertiggestellten Satz, in einer (bei dem notorisch Nüchternen seltenen) emphatischen Aufwallung „heilig“. Bis auch dieses Werk in einem gleichsam himmlischen Frieden erlosch, musste freilich eine Durststrecke durchgestanden werden, die immer wieder von Anfechtungen und Katastrophen, von Scheitern und sehr irdischer Qual kündet. Janowski bekam das alles ganz ohne Weihrauchnebel und spirituelle Überhöhung außerordentlich eindringlich hin. Da wurde die Tragödie eines Lebens in der kompositorischen Gestalt selbst erlebbar, etwa in Sequenzen, die in den Leerlauf, ins Nichts führten, und aus denen sich die Musik nur mit größter Mühe wieder herauszuarbeiten schien.

Auch hier waltete immer wieder ein zerbrechlicher Charme, aber dominant war doch das Erleben einer Welt, die schmerzvoll zu bersten, auseinanderzufallen droht. Das alles wurde wieder einmal mit größter Prägnanz dargestellt, in der getreuen Verfolgung des Weges, den die Musik von sich aus weist. Es gibt Grund genug, Marek Janowski gerade mit Blick auf seine Bruckner-Interpretationen zu vermissen. Er reißt da wirklich eine Lücke – in die nur wenige nachgewachsen sind.