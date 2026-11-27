Herr Janowski, Ihr Kollege Karl Böhm hat mal im Alter gesagt: Wenn ich nicht mehr dirigieren kann, will ich nicht mehr leben. Sie sind – mit 87 – nun selbst in fortgeschrittenem Alter. Und geben das Dirigieren auf – nicht weil Sie nicht mehr können, sondern aus eigenem freiem Entschluss. Wie kommt’s?

Der letzte Vertrag – für drei Jahre bis 2022 mit Verlängerung bis 2023 –, den ich mit fast 80 unterschrieben habe, war der bei der Dresdner Philharmonie. Ich hatte dem Orchester vor 20 Jahren versprochen: Wenn ihr einen neuen Saal kriegt, komme ich noch mal wieder – als Gast. Nun ja, die wollten mich dann als Chef. Ich habe dann gesagt: Okay, ich mache das – weil der neue Konzertsaal im Dresdner Kulturpalast tatsächlich eine großartige Akustik hat, eine viel bessere als die Kölner Philharmonie. Und weil ich helfen wollte, die Zeit der Nachfolgesuche zu überbrücken. Während dieser Endzeit in Dresden habe ich dann Geschichten über ältere Kollegen gehört, die sich beim Dirigieren dem Orchester nur mehr sehr schwer verständlich machen konnten. Die aber trotzdem immer weitergemacht haben.

Und das wollten Sie nicht?

Auf keinen Fall. Ich habe mir vor zweieinhalb Jahren meinen Kalender angesehen und festgestellt, dass der am Jahresende 2026 total voll war. Da habe ich mir gedacht: Bis dahin schaffst du das vielleicht – und den Entschluss gefasst, Ende 2026 definitiv aufzuhören. Das übrigens gegen viele Überredungsversuche, doch noch weiterzumachen. Der schöne Zufall an meiner Abschiedsrunde: Ich dirigiere bis zum Jahresende noch einmal meine „Lieblingsorchester“: das Orchester in Monte Carlo, das NDR- und das WDR-Orchester, dann das Leipziger Gewandhausorchester, die Berliner Philharmoniker und das NHK Symphony Orchestra in Tokio. Da machen wir bis einen Tag vor Weihnachten sechsmal Beethovens Neunte. Und dann ist Schluss.

Und Sie sind sicher, dass Sie Ihren Entschluss nicht bedauern werden?

Sehr sicher. Ich spüre auch, dass es mich mehr und mehr anstrengt. Es geht da nicht um so ’ne Probe – zu hören, ob da die Oboe zu leise und das zweite Horn zu laut ist, oder dem Orchester musikalisch etwas zu erklären, die Phrasierung zum Beispiel. Nein, ich finde die Umstände zunehmend beschwerlich: Da steige ich in Berlin mit einem schweren Koffer in den Zug – nach Köln, dann nach Leipzig und wieder zurück nach Berlin. Ich möchte auch nicht im Sitzen dirigieren. Noch halte ich das im Stehen durch, aber es fällt mir schwerer. Also: Es ist der richtige Zeitpunkt, aufzuhören.

Was mir ein bisschen fehlen wird, ist der Kontakt zu kulturell aufgeschlossenen Politikern Marek Janowski

Keine musikalische Betätigung mehr?

Sie meinen: zu Hause unterrichten oder Klavier klimpern. Nee, mache ich alles nicht mehr. Fußball interessiert mich sehr, Politik auch, ich lese viel – Historisches, auch Habermas, obwohl der mir schwerfällt. Wenn ich irgendwo noch mal in einer Jury bei Klavier- oder Geigenwettbewerben sitzen soll – damit habe ich keine Probleme. Apropos Politik: Was mir ein bisschen fehlen wird, ist der Kontakt zu kulturell aufgeschlossenen Politikern – die es damals in den Merkel-Kabinetten und auch im Berliner Senat gab und heute nicht mehr gibt. Ich nenne nur mal Wolfgang Schäuble, zu dem ich ein sehr persönliches Verhältnis hatte. Die Leute sagen heute: Janowski hat damals das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin gerettet. Ich würde sagen: Das waren Schäuble und Janowski.

Und Ihre Zusammenarbeit mit dem WDR Sinfonieorchester?

Die hat sich in den 2010er-Jahren entwickelt. Ich genieße es sehr, mit denen zu arbeiten. Da ist ein riesiger Wille, es gut zu machen. Dieses Orchester hat ein exzeptionelles und weit über die Stadt hinausragendes künstlerisches Potenzial. Wenn es gut probiert hat, muss es in Deutschland keine Konkurrenz fürchten.

Über Ihr altes Orchester, das Gürzenich-Orchester, würden Sie das nicht so sagen?

Na ja, das sind schon unterschiedliche Mentalitäten. Das Gürzenich-Orchester, als ich es übernahm, war in keinem guten Zustand. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Sie haben vor zehn Jahren das Gürzenich-Orchester noch einmal dirigiert – in dem Dirigenten-Interim zwischen Stenz und Roth. Nicht zu Ihrer eigenen Freude, oder?

Ich sagte damals: „Die sind viel besser geworden“ – aber das ist natürlich relativ. „Kölsch“ ging es übrigens vor Zeiten im WDR-Orchester auch zu, aber das hat sich durch einen Generationswechsel vollständig verändert.

Wie ist überhaupt heute Ihr Verhältnis zu Köln?

Ich bin ja von Haus aus Wuppertaler, habe aber in Köln studiert, war hier an der Oper Korrepetitor. Also, wenn ich mit dem Zug oder auch mit dem Flieger hier ankomme und den Dom sehe, weiß ich, auch wenn ich jetzt in Berlin lebe: Das ist meine Heimat. Zu der gehört übrigens auch der 1. FC Köln. Ich wohne gerne im Hotel Excelsior, gehe gerne ins Café Reichard, bin gerne in diesem Viertel hier. Der Auslöser, warum ich jetzt hier eines meiner letzten Konzerte gebe, ist aber das WDR Sinfonieorchester. Allerdings schließt sich natürlich auch ein Kreis.

Demokratie ist etwas Gutes, aber nicht, wenn es darum geht, effektiv gute Musik zu machen Marek Janowski

Sie haben hier in Köln bei Wolfgang von der Nahmer und Wolfgang Sawallisch studiert…

Ja, und in beiden Dirigierklassen eigentlich nichts gelernt. Das liegt einfach daran, dass man im Dirigierstudium das Wesentliche nicht vermittelt bekommt. „Drei“ oder „vier“ zu schlagen, bringe ich Ihnen in zwei Stunden bei. Der ganze „Rest“ ist die profunde Kenntnis des Werkes. Sawallisch selbst hat mir damals gesagt: Junge, warte hier nicht aufs Examen, sieh zu, dass du eine Repetitorenstelle kriegst. Da war dann in Aachen was frei, und die haben mich genommen. Von da aus ging’s an die Kölner Oper, wo ich dann auch Dirigierverpflichtungen hatte.

Ihre Anforderungen, Ihre Haltung, was Disziplin, handwerkliches Können und Leistungsethos anbelangt, haben ja etwas Preußisches an sich. Ihr Umgangsstil im Orchester ist heute allerdings konzilianter, als er es schon mal war.

Das ist aber nicht geplant. Es hängt auch damit zusammen, dass man mir mit über 80 die Arbeit nicht erschweren will. Da wird dann eben während der Proben nicht mehr gequatscht im Orchester. Das entspannt mich heute wohl schon. Immer hat bei mir eine Rolle gespielt, dass ich in einer Arbeitsprobe keine Zeit verlieren will. Die sollen das so spielen, wie ich mir das vorstelle. Punkt. Demokratie ist etwas Gutes, aber nicht, wenn es darum geht, effektiv gute Musik zu machen.

Nun sind Sie kein Preuße – Ihre Mutter war Wuppertalerin, ihr Vater Pole. Sie sind vaterlos aufgewachsen, weil – so kann man es jedenfalls lesen – Ihr Vater kurz nach Ihrer Geburt 1939 beim Einmarsch der Wehrmacht in Polen ums Leben kam. Haben Sie eigentlich noch familiäre Beziehungen nach Polen?

Also: Mein Vater, ein Porträtmaler, ist nicht 1939 gestorben. Er hat nach meiner Mutter noch dreimal geheiratet und ist in den 80er-Jahren in Warschau gestorben. Er hat auch Mitte der 50er Jahre versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich habe das aber, auch weil ich es meiner Mutter und meinen Großeltern gegenüber unverantwortlich gefunden hätte, zurückgewiesen. Aus Polen habe ich zwei Halbschwestern, die ich bei Konzerttourneen mit meinem Dortmunder Orchester in den 70er Jahren in Warschau kennengelernt habe. Sie können aber kein geschwisterliches Verhältnis zu Menschen entwickeln, die Sie kennenlernen, wenn Sie selbst 40 Jahre alt sind.

Wie war denn das damals für Sie – ohne Vater aufzuwachsen?

Ehrlich gesagt, es war ziemlich normal – mit Mutter und Großvater. Die Hälfte meiner Mitschüler auf dem Gymnasium hatte keine Väter – die waren vermisst, verschollen, gefallen. Später aber habe ich diese Vaterlosigkeit als großen Verlust empfunden.

Sie haben – auch ausweislich einer umfangreichen Diskografie und nicht zuletzt Ihres aktuellen Kölner Programms mit Wagners „Siegfried-Idyll“ und Bruckners neunter Sinfonie – ein entschiedenes Faible für die deutsche Spätromantik. Wo kommt das her?

Es stimmt schon, ich habe in meinem Leben nie eine Bach-Passion dirigiert. Ich finde diese Musik grandios, kann aber dazu irgendwie keine innere Beziehung entwickeln, wüsste nicht, wie ich da interpretativ herangehen sollte. Mozart habe ich sehr häufig dirigiert – und bei Beethoven beharrlich versucht, meine Interpretation seiner Sinfonien und Klavierkonzerte zu verbessern. Tatsächlich entdecke ich bei ihm bei jedem Dirigieren Neues – was eigentlich die Definition von wirklichen Meisterwerken ist. So empfinde ich es jedenfalls.

Und die Spätromantik?

Ich fand es immer schon faszinierend und herausfordernd, trotz der Emotionen, die da in den thematischen Dingen drin sind, und durch sie hindurch die Kontrapunktik in ihrer Durchhörbarkeit darzustellen. Da können Sie nie aufhören, zu differenzieren. Das hat mit der Saalakustik zu tun, mit der Fähigkeit einzelner Holzbläser, das müssen Sie immer neu justieren. Dabei dürfen Sie über dieser Justierung nie die Emphase des Phrasierens verlieren. Das ist nicht leicht.

Ich habe eben bei der Bruckner-Probe erlebt, wie Sie die Komplementärrhythmik der acht Hörner „hörbar“ machen wollen. Das ist imposant genug – wobei sich die Frage aufdrängt, ob es ihr Publikum am Freitag und Samstag auch tatsächlich wahrnimmt.

Ich habe die Verantwortung, gegenläufige Linien und Motive aus dem Tuttibrei herauszuholen und eben hörbar zu machen. Ich hoffe, das gelingt mir.

Das Opernfach haben Sie in den 90er-Jahren nicht drangegeben, sich aber auf konzertante Opernproduktionen fokussiert. Warum?

Ich habe in den 70er- und 80er-Jahren gedacht: Dieser Wahnsinn mit dem Regietheater macht die Oper kaputt. Das Publikum will schließlich vom Sänger eine gesungene Linie hören. Wenn der in die Seitengasse reinsingen oder auf dem Boden herumkriechen muss, können Sie ihn nicht hören. Und es geht konzeptionell nicht, dass Sie zum Beispiel den „Rosenkavalier“ in den Ersten oder Zweiten Weltkrieg versetzen. Octavian kommt von der Front oder aus der SS? Das geht bei Hofmannsthals und Strauss‘ Plot-Anlage einfach nicht. Man müsste dann auch die Musik ändern. Bei konzertanten Aufführungen ist allerdings auch immer zu überlegen: Geht das von der Musik her? Beim „Ring“ geht es, bei „Cosi fan tutte“ und „Figaro“ beispielsweise auf keinen Fall.

Marek Janowski, 1939 in Warschau geboren und in Wuppertal aufgewachsen, gehört zu den international führenden und vielfach ausgezeichneten deutschen Dirigenten mit einem interpretatorischen Schwerpunkt auf der deutschen Spätromantik. Nach einem Kapellmeisterstudium an der Kölner Musikhochschule begann er seine Karriere als Korrepetitor und Kapellmeister in Hamburg, Freiburg, Dortmund und – von 1986 bis 1990 – in Köln. Von 1984 bis 2000 war er außerdem Musikalischer Leiter des Orchestre Philharmonique de Radio France. Später hatte er Leitungspositionen bei der Dresdner Philharmonie, beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, beim Orchestre de la Suisse Romande und beim Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo inne. Zahlreiche Gastdirigate, unter anderem an der Wiener Staatsoper, in Bayreuth und an den führenden amerikanischen Opernhäusern. Janowski lebt in Berlin.

Zu Ende dieses Jahres beendet er seine Dirigentenlaufbahn. Seine letzten Kölner Konzerte gibt er an diesem Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr, mit dem WDR Sinfonieorchester in der Philharmonie. Auf dem Programm stehen Wagners „Siegfried-Idyll“ und Bruckners neunte Sinfonie. (MaS)