Es hätte auch rein parodistisch gemeint sein können, wie man es von ihm kennt: Helge Schneiders erste großartige Abschiedstournee. Die Liste derer, die ihren Abgang von der großen Bühne fulminant ankündigen, um dann, häufig erst weniger Jahre später, doch wieder zurückzukehren, ist nämlich lang. Die Gründe können hier von Geldmangel bis zu Bandneubesetzung oder unerwarteter Sehnsucht nach dem Rampenlicht reichen. Ozzy Osbourne, Phil Collins, die Eagles, die Scorpions … große schillernde Namen feierten schon Comebacks vom Comeback.

Doch im Weißen Holunder wirkt der 71‑jährige Multiinstrumentalist fast schon ernst, wenn er von seiner letzten großen Tournee „Der letzte Versuch“ mit fast 100 Terminen spricht. „Ich gehe auf die 80 zu, werde ja bald 72. Ich werde mit Sicherheit nicht ganz aufhören. Die Kölner Philharmonie braucht mich diese drei Tage jedes Jahr, denn kein anderer würde zu dieser neuralgischen Zeit an Karneval zur Verfügung stehen und als Schuhputzer dienen“, so Schneider.

Helge Schneider stellt sich nach einer kleinen musikalischen Darbietung den Fragen der Journalisten im Weißen Holunder in Köln. Copyright: Oliver Berg/dpa

Hotels und stundenlange Autofahrten strengen Helge Schneider an

„Aber die Reisen sind sehr anstrengend geworden, das schlägt auf den Magen“, sagt er. Täglich mehrere Hundert Kilometer im Auto zu sitzen, immer in „fürchterlichen Betten“ wechselnder Hotels zu schlafen, in denen „Wanzen, Läuse, Frösche, Marder und Waschbären“ sich aufhalten – das geht dem Musiker und Komiker offenbar an die körperliche Substanz. Und so ist der Titel kein rein humoristischer Seitenhieb an Künstlerkollegen, sondern eine Ankündigung des Kürzertretens.

Wobei er immer wieder auf die Bühne zurückkehren wird. „Ich höre mit Sicherheit nicht ganz auf. 2027 nehme ich nochmal richtig Anlauf. Als Künstler kannst du nicht einfach aufhören. Auch werde ich mehr Filme machen.“ Das sei neben Holz stapeln daheim sein zweites „oder drittes“ Standbein. Das Absurde, der Quatsch, der herrliche Nonsens des Entertainers werde jedenfalls nicht weniger, der begleite ihn ohnehin tagtäglich.

Nach einem musikalischen Auftakt mit seinen Kollegen Sandro Giampietro (Gitarre), Leo Richartz (Kontrabass) und Angelo Kelly (Schlagzeug) geriet die Pressekonferenz im Weißen Holunder an der Gladbacher Straße mit zahlreichen Medienvertretern wieder selbst zu einer Show.

Allerlei gesellschaftliche Themen sprach er an: die wieder gesunkenen Benzinpreise, weshalb die Autobahn leider wieder voll sei, oder die hohen Lebenskosten generell. Vor allem aber bedauert der Musiker den Verlust von Spontanität im Zwischenmenschlichen. Einfach eine urige Jazzkneipe aufsuchen, Musik hören, trinken, das sei nicht mehr selbstverständlich. „Mein Wunsch ist es, dass es wieder mehr mutige Leute gibt, kleine Varietés oder Jazzclubs, die jungen Leuten eine Möglichkeit geben, sich wohlzufühlen. Die dort zusammenkommen und richtige Live-Musik machen und hören.“

Bei Social Media sei man ständig und überall erreichbar, aber echte Treffen seien schwer zu organisieren. „Man muss sich Wochen vorher anmelden, das ist immer schlimmer geworden.“ Sein persönlicher Wunsch: „Spätestens im Jahr 2047 ist das Computer-Zeitalter vorbei, und man trifft sich in der Kneipe, um dort den anderen fertigzumachen.“

Helge Schneider verspricht echte Live-Musik, ohne KI und Special Effects

Als Improvisator schmerzen ihn, so scheint es, diese Veränderungen der gesellschaftlichen Gewohnheiten besonders. „Leben heißt improvisieren“, sagt Schneider. Seine Gabe beschreibt der begnadete Multiinstrumentalist als eine Kraft wie Wind und Sturm: Die sei einfach da. Das ist wohl auch sein Erfolgsrezept, doch habe ihm Zeit seines Lebens auch „viele Gegner“ eingebracht. „Ich bin mutig und deswegen improvisiere ich. Und damit kann man andere Menschen motivieren.“

Auf seine neue Tour bringt er viele Hits mit, hat aber auch neue Lieder im Gepäck: „Die mir kurz vorher einfallen oder während des Auftritts, was noch bequemer ist. Und meine Mitmusiker müssen auch improvisieren können: Die müssen auf Zuruf aufhören, was ganz schwer ist für manche.“ Er verspricht zudem „echte Musik“, „ohne Verstärker, ohne LED-Wand, ohne Special Effects und ohne KI.“

Helge Schneider, Abschiedstournee „Der letzte Versuch“ startet am 5. bis 7. Februar 2027 in der Philharmonie, Tickets ab 38 Euro.