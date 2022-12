Köln – Auch am Montagmorgen behindert eine spontan vor dem Wochenende eingerichtete Baustelle den Verkehr auf der Inneren Kanalstraße von Norden in Richtung Aachener Weiher. Bauarbeiter waren am Morgen mit Teerarbeiten beschäftigt, sodass sich ein baldiges Ende der Arbeiten andeutete.

Dennoch staute sich der Verkehr deutlich aus Richtung Zoobrücke kommend, da die Autos seit Freitagnachmittag nur einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden können.

Mitten auf der Inneren Kanalstraße an der Kreuzung mit der Vogelsanger Straße hatten Bauarbeiter am Freitag einen Fahrbahnschaden entdeckt, der nach Auskunft der Verkehrsleitzentrale schnellstmöglich behoben werden musste.

Bereits am Freitag hatten Arbeiter die Fahrbahndecke aufgerissen und arbeiteten mit Baggern auch am Abend. Als Folge hatten sich schon am Freitag die Autos teilweise bis zur Zoobrücke zurückgestaut.

Auf der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld gibt es seit Monaten eine Dauerbaustelle, die Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zu Geduld zwingt. Die Vogelsanger Straße ist unter anderem stadteinwärts ab der Inneren Kanalstraße gesperrt, aber auch in Richtung Melatengürtel. (red)