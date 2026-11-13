Der frühere stellvertretende Generalvikar des Erzbistums Köln und Domkapitular Markus Bosbach ist bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt worden. Dies teilte ein Bistumssprecher auf Anfrage dieser Redaktion mit. Weitere Auskünfte seien in dieser Personalangelegenheit aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

In einem Schreiben an den Allgemeinen Cäcilienverband, die Dachorganisation der katholischen Kirchenmusik in Deutschland, erklärte der 57-Jährige zudem seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten. Bosbach spricht von einem Hinweis der Justiz, auf den hin Kardinal Rainer Woelki ihn vom Dienst habe freistellen müssen. Er hoffe, dass die laufenden Ermittlungen die von ihm nicht näher bezeichneten Vorwürfe entkräften würden. Auf Anfrage dieser Redaktion äußerte Bosbach sich nicht weiter und verwies an eine von ihm beauftragte Kölner Anwaltskanzlei.

Nach Informationen dieser Redaktion ist Bosbach bereits seit der vorigen Woche weder am Dom noch in der Düsseldorfer Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit tätig, wo er seit 2024 als Pfarrverwalter eingesetzt ist. Die Gemeinde und das Domkapitel wurden nach Angaben des Sprechers am Wochenende über Bosbachs Freistellung informiert.

Die Staatsanwaltschaften Köln und Düsseldorf gaben auf Anfrage keine Auskunft zu möglichen Ermittlungen gegen Bosbach.

Bosbach war von 2015 bis 2023 stellvertretender Generalvikar des Erzbistums Köln und gehört seit 2018 dem Kölner Domkapitel an. Das Gremium aus Geistlichen ist unter anderem für die Gottesdienste am Dom zuständig und wirkt bei der Wahl eines neuen Erzbischofs mit. Zum Präsidenten des Cäcilienverbands war Bosbach 2023 gewählt worden.

Die kommissarische Leitung der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit im Düsseldorfer Norden.hat nach Angaben des Erzbistums Pfarrer Oliver Dregger übernommen, der bereits der benachbarten Pfarrei Sankt Suitbertus vorsteht.