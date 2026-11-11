Der Kölner Domkapitular Markus Bosbach (57) ist wegen eines gegen ihn erhobenen Vorwurfs bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt worden. Zugleich erklärte der katholische Geistliche seinen Rücktritt als Präsident des Allgemeinen Cäcilienverbands für Deutschland. Das geht aus einem Schreiben Bosbachs an die Mitglieder des Kirchenmusikverbands hervor, das der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt. Um welche Art von Vorwurf es sich handelt, ist bislang nicht bekannt.

Er hoffe, dass die Ermittlungen den Vorwurf entkräften würden, erklärte Bosbach in dem Schreiben. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki habe ihn aufgrund eines Hinweises der Justiz bis zur Klärung des Vorwurfs von sämtlichen Aufgaben freistellen müssen.

Erzbistum bestätigt Freistellung von Bosbach

Das Erzbistum Köln bestätigte am Mittwoch auf KNA-Anfrage die Freistellung: Das Domkapitel und Bosbachs Düsseldorfer Gemeinde seien bereits am Wochenende darüber informiert worden. „Aus rechtlichen Gründen sind in dieser Personalangelegenheit keine weiteren Auskünfte möglich“, teilte die Pressestelle des Erzbistums mit. Die Staatsanwaltschaften Köln und Düsseldorf gaben auf Anfrage keine Auskunft zu möglichen Ermittlungen gegen Bosbach.

Bosbach war von 2015 bis 2023 stellvertretender Generalvikar des Erzbistums Köln und gehört seit 2018 dem Kölner Domkapitel an. Das Gremium aus Geistlichen ist unter anderem für die Gottesdienste am Dom zuständig und wirkt bei der Wahl eines neuen Erzbischofs mit. Zum Präsidenten des Cäcilienverbands war Bosbach 2023 gewählt worden.

Der Geistliche war zuletzt auch Übergangsleiter der Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit im Düsseldorfer Norden. Die kommissarische Leitung der Pfarrei übernimmt nach Angaben des Erzbistums nun Pfarrer Oliver Dregger, der bereits der benachbarten Pfarrei Sankt Suitbertus vorsteht. (kna)