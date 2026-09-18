Auf einer jahrelang stillgelegten Baustelle nur rund 500 Meter vom Dom entfernt hat der Umbau zum Hotel begonnen: Im Jahr 2028 will die Valk-Exclusief-Gruppe an der Stolkgasse das neue Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 338 Zimmern auf fünf Etagen eröffnen (wir berichteten). Das teilte das Unternehmen mit.

Auf einen genauen Zeitpunkt im Jahr 2028 legte sich die Valk-Exclusief-Gruppe nicht fest. Demnach soll es eine öffentlich zugängliche Bar auf dem Dach mit Blick auf den Dom geben. Schon in den vergangenen Wochen waren Arbeiten auf der Baustelle zu sehen.

Diese Visualisierung zeigt, wie das neue Hotel aussehen soll. Copyright: Van der Valk Exclusief Deutschland / Paul Teunissen Architecten

Die niederländische Hotelkette führt unter anderem ein Hotel in Düsseldorf. Dort kostet beispielsweise am kommenden Samstag der sogenannte beste Preis für ein Zweier-Zimmer Comfort 160 Euro die Nacht.

Viele Jahre betrieb die Deutsche Post in dem Gebäude aus dem Jahr 1980 ihr Briefverteilzentrum. Für das Haus aus dem Jahr 1980 erhielten die Kölner Architekten Joachim und Margot Schürmann 1991 den Deutschen Architekturpreis.

Einst waren neue Wohnungen geplant

Ursprünglich sollten in dem Haus einmal möblierte Wohnungen entstehen, doch diese Pläne sind längst überholt. Stattdessen ruhte der 2017/2018 begonnene Bau seit Jahren. Man konnte von außen in das Gebäude schauen, das bis auf die Grundstruktur zurückgebaut war.

2021 berichtete diese Zeitung unter der Überschrift „Bauunternehmen fürchtet Pleite. Spekulationen über Stopp für Großprojekte – Investor weist Kritik zurück“ über beteiligte Firmen, die offene Rechnungen beklagten. Die Adler Group hatte das Bauprojekt namens „Cologne Apart“ verkauft.

So sieht die Baustelle derzeit aus. Copyright: Matthias Hendorf

Laut Unternehmensangaben hatte die Adler Group den Verkaufsvertrag im Dezember 2024 abgeschlossen. In der Mitteilung hieß es: „Ende April 2025 konnte der Verkauf des Projekts Cologne Apart abgeschlossen und Nettoerlöse von 34 Millionen Euro erzielt werden.“

Nun baut dort Valk Exclusief das neue Hotel. Laut Unternehmensangaben soll dort 220 Arbeitsplätze entstehen. Das neue Hotel soll einen Fitness- und Wellnessbereich mit Swimmingpool und mehreren Saunen erhalten, den laut Mitteilung auch externe Abonnenten nutzen können.

Die Baustelle ist vor allem für viele Autofahrer in der Innenstadt jeden Tag gut zu sehen: Das Gebäude steht direkt an der viel befahrenen Tunis- und Ursulastraße, die weiter im Süden in die Nord-Süd-Fahrt übergeht.