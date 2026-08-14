600 Filmfans vor einer großen Leinwand und der Kölner Dom im Hintergrund: Der Veranstalter „Rausgegangen“ lud im Open-Air-Kino-Köln im Rheinauhafen zu einem besonderen Kinoabend. Denn die Community durfte zuvor auf Instagram selbst entscheiden, welcher Film gezeigt wird. Die Wahl fiel auf die romantische Komödie „10 Dinge, die ich an dir hasse“ aus dem Jahr 1999.

Sebastian von „Rausgegangen“ erklärt das Konzept hinter den Filmabenden: „Normalerweise geht man ins Kino und kriegt einen Film vorgesetzt. Wir drehen das um.“ Die Community des Veranstalters entscheidet auf Instagram zunächst über ein Genre und wählt anschließend aus jeweils drei Filmen den Favoriten aus. „Wir machen das jetzt im dritten Jahr und es war bisher immer ausverkauft, heute Abend auch wieder.“

Das Niedrigwasser sorgte für eine teils schiefe Leinwand und eingeschränkte Sicht in der ersten Reihe. Die Gäste arrangierten sich erfolgreich und wichen aus. Copyright: Rouven Otto

Für Besucherin Camy war der Abend nostalgisch: „Der Film ist eine Jugenderinnerung. Deshalb durfte ich das auf jeden Fall nicht verpassen.“ Dana reiste mit einer Freundin sogar aus Dormagen an. Auch für sie bringt der Film ein Stück „Teenie-Zeit“ zurück. Es lief die Version in englischer Originalsprache mit Untertiteln.

Vor Beginn sorgte die Sängerin „SAFE“ für musikalische Unterhaltung. Weil der Film erst nach Sonnenuntergang starten konnte, blieb genügend Zeit, sich mit Essen und Getränken einzudecken.

Ganz ohne Herausforderungen blieb der Abend allerdings nicht. Das Niedrigwasser des Rheins machte auch vor dem Open-Air-Kino nicht Halt. Die schwimmende Leinwand konnte nicht wie geplant auf dem Wasser stehen, sondern lag zum Großteil auf dem Grund des Rheins. Dadurch war die Sicht an ein paar Plätzen in der vordersten Reihe eingeschränkt.

Der Stimmung konnte das aber nichts anhaben, die Gäste wichen auf andere Plätze aus. Und auch für den nächsten Filmabend im Rheinauhafen am 9. September wurden laut Veranstalter schon viele Karten verkauft. Die Community wählte erneut einen Film mit Nostalgie-Faktor: „Plötzlich Prinzessin“. Einige Tickets sind noch erhältlich.