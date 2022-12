Innenstadt – Seit einigen Monaten ist das frühere Zurich-Bürocampus zwischen Oppenheimstraße, Riehler Straße und Worringer Straße endgültig Geschichte. Dort, wo die Versicherung vor ihrem Umzug in die Deutzer Messe-City ihr Kölner Quartier hatte, klafft eine große Baugrube.

Hier sollen bis Ende 2024 an die 284 Neubau-Wohnungen plus eine Kita entstehen, sowie später zwischen Worringer Straße, Clever Straße und Mevissenstraße das Bürocampus „Rheinzeit“. Bauherr ist die Corpus Sireo Real Estate GmbH, die ab August unter dem Namen ihrer Muttergesellschaft Swiss Life Asset Managers firmieren wird.

Bewohner haben Angst vor Rissen

Die Hochbauphase hat noch nicht begonnen, derzeit laufen Erd- und Fundamentarbeiten auf dem Gelände. Doch durch die Boden- und Grundierungsarbeiten wird die Nachbarschaft der Baustelle auf eine harte Probe gestellt. „Wir leiden unter enormen Vibrationen in unserem Gebäude. Manchmal ist ans Arbeiten im Home-Office gar nicht zu denken“, sagt ein Nachbar, der in der Straße Am Zuckerberg lebt, gegenüber der Riehler Straße. „Zunächst hatten wir gedacht, die Erschütterungen kommen von der KVB-Linie 16, die unterhalb unserer Häuser fährt und die man manchmal wahrnimmt.

Aber weil die Vibrationen so stark sind, schied das als Erklärung aus.“ Man fürchte sich außerdem vor Rissen im Gebäude durch die Beben. Auch die Hausverwaltungs-Firma Hausgrund bestätigt die Klagen der Bewohner. „Wir haben einige Rückmeldungen von Mietern erhalten; sie haben Angst vor Vibrationen und Rissen im Gebäude“, heißt es dort. Eine Nachbarin, die noch näher am Geschehen wohnt, bestätigt die Beobachtungen aus erster Hand. „Wir haben ebenfalls Risse im Haus; zum Glück hatte man bei uns ein Beweissicherungsverfahren gemacht. Ein Heizkörper kam bei uns sogar von der Wand herunter.“

Zudem seien auch der Lärm und der Staub ein Riesenproblem. „Schon ab sieben Uhr morgens geht es los auf der Baustelle. Und wenn ich in unserem Garten sitzen will, muss ich erst die Möbel saubermachen, denn alles ist eingestaubt.“ Bei der Corpus Sireo, beziehungsweise nun Swiss Life, betont man, den Kontakt zur Nachbarschaft zu suchen. „Wir sind mit den Anwohnern in Verbindung und haben gesetzliche Messstationen für Lärm und Vibrationen, auch städtischerseits. Bisher gab es jedoch noch nichts Auffälliges“, sagt Pressesprecherin Maike Kolbeck. „Wir kennen das Thema, bislang ergaben sich keine Überschreitungen von Grenzwerten auf der Baustelle.“