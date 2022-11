Köln – Ein Mann ist am Samstagabend unter eine KVB-Bahn am Kölner Barbarossaplatz geraten. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 54-Jährige nur leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. „Die Feuerwehr hat die Person mit Schürfwunden unter der Bahn hervorgeholt“, sagte der Sprecher in einer ersten Einschätzung, „er hat offenbar einen Schutzengel gehabt.“

Köln: Stau am Barbarossaplatz wegen Bahn-Unfalls

Die Polizei wurde um 21.48 Uhr zu dem Unfall an dem belebten Kölner Platz gerufen. Nach ersten Ermittlungen wurde der Mann zwar frontal von einer KVB-Bahn erfasst, aber nicht überrollt. Er war kurzzeitig eingeklemmt, erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Kölner Uniklinik gebracht.



Die Polizei regelte den Verkehr, während die Feuerwehr und Sanitäter den Mann befreiten. Die Polizei ist auch am späten Samstagabend noch im Einsatz, um den Unfall zu rekonstruieren.

Wegen des Einsatzes kam es zu Verzögerungen im Straßen- und Bahnverkehr. Mittlerweile ist der Verkehr rund um die Unfallstelle aber wieder freigegeben.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) teilten zwischenzeitlich mit, dass derzeit die Bahnen der Linien 16 und 18 nur über eine Umleitung fahren. Mittlerweile sollen die Bahnen wieder regulär fahren, es kann noch zu Staus und Verzögerungen kommen. Die Ermittlungen zu den Unfall-Hintergründen dauern an. (mab)