Ihren Border-Collie-Mischling Ben immer nur an der Leine auszuführen, käme Anna Schmidt (31) nicht in den Sinn. „Hunde müssen ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können. Sie wollen rennen, spielen, toben. Das geht nur, wenn sie nicht angeleint sind“, betont die Kölnerin. Sie wohnt in der nördlichen Altstadt. Dort ist das Angebot an Freilaufflächen für Hunde besonders knapp. Seit Jahren kämpft sie für die Einrichtung einer eingezäunten Hundewiese als Ersatz für eine wegfallende Fläche. Bislang ohne Erfolg. „Zuletzt schien eine Lösung zum Greifen nah. Dann kam wieder alles anders.“

Im Bezirk Innenstadt hat die Zahl der Hunde seit der Corona-Pandemie sehr stark zugenommen (siehe Infotext). Doch Hundewiesen ohne Leinenpflicht gibt es nur wenige in der City. Eine davon befindet sich an der Ecke Gereonswall/Adolf-Fischer-Straße am Klingelpützpark. Es ist derzeit die einzige offiziell ausgewiesene Hundefreilauffläche in der Altstadt Nord. In dem Gebiet leben laut Stadt rund 1800 Hunde. Für sie gebe es „kein adäquates Angebot an Freilaufflächen in der Nähe“, sagt Anna Schmidt. „Die Wiese am Gereonswall ist seit drei Jahren nur eingeschränkt nutzbar und soll ganz aufgegeben werden.“

Stadt ließ einen Haufen Erde auf die Hundewiese kippen

Und das kam so: Als die Stadt Ende 2023 wegen statischer Mängel am Dach der angrenzenden unterirdischen Turnhalle die Erdschicht über der Halle entfernen ließ, kippte man den Aushub auf die benachbarte Hundewiese. Sehr zum Ärger der Hundebesitzer im Veedel, die sich seitdem mit einer kleinen Restfläche begnügen müssen. Doch auch dort sind sie nicht willkommen.

Ein Haufen Erde liegt seit Ende 2023 auf einer Wiese am Gereonswall, die offiziell als Hundefreilauffläche vorgesehen ist. Copyright: Michael Fuchs

Weil sich die Wiese in der Nähe mehrerer Schulen befindet und viele Kinder auf ihrem Schulweg dort vorbeigehen, gab es Beschwerden von Eltern. Die Bezirksvertretung Innenstadt (BV) entschied am 20. März 2025 einstimmig, die Freilauffläche zu verlegen. Doch die Suche nach einer Alternative gestaltet sich schwierig. Zunächst war geplant, die Hundewiese etwas weiter westlich zu platzieren, auf einer Grünfläche am Hansaring. Auch sollte sie eingezäunt werden.

Doch da spielte die Stadt nicht mit. Sie stellte klar: Erstens stehe die Grünanlage „Hansaplatz“ unter Denkmalschutz. Zweitens würden „Rasenflächen, die ausschließlich zum Freilauf von Hunden genutzt werden, immer schwer beschädigt“. Drittens befinde sich dort das erste Denkmal für NS-Opfer, das nach Kriegsende in Köln errichtet wurde.

Sieben Gestapo-Opfer wurden 1945 in der Grünanlage Hansaplatz bestattet. Eine Hundewiese soll es deshalb in der Nähe der Gedenkstätte nicht geben. Copyright: Michael Fuchs

Am 3. Juni 1945 hatte die US-Armee am Hansaplatz die Leichen von sieben Menschen bestattet, die die Gestapo in den letzten Kriegstagen ermordet und auf dem Gelände des Gefängnisses Klingelpütz verscharrt hatte. Neben ihrem Grab stellte die Stadt 1958 die Bronzestatue „Frau mit totem Kind“ auf. Ein pietätvoller Umgang mit dem Denkmal sei „unbedingt geboten“, betont das NS-Dokumentationszentrum.

Kita ist gegen eine Hundewiese in ihrer Nachbarschaft

Daraufhin bot die Stadt eine Fläche im August-Sander-Park am Mediapark als Hundewiese an. Durch deren geschützte Lage könne „auf die Errichtung einer kostspieligen Zaunanlage verzichtet werden. Die bisherige Freilauffläche am Hansaplatz entfällt und wird wieder zur allgemeinen Grünanlage.“

Diesem Vorschlag folgte die BV Innenstadt am 12. März 2026 ebenfalls einstimmig. Doch zur jüngsten Sitzung am 5. November beantragten Grüne und Linke, den Beschluss wieder aufzuheben. Grund: Die Kindertagesstätte „Rehkids“, an deren eingezäuntem Außengelände die Wiese grenzt, hatte sich beschwert. „Eltern und Kitaleitung haben die Sorge geäußert, dass es zu Konflikten und gefährlichen Situationen für die Kinder kommen könne. Das konnten wir nachvollziehen“, sagt die Bezirksbürgermeisterin der Innenstadt, Julie Cazier (Grüne).

Kita-Chefin Sarah Detmer bestätigt die Befürchtungen. „Wir betreuen 35 Kinder im Alter von unter drei Jahren. Diese sehr jungen Kinder haben ein besonderes Schutzbedürfnis, dem wir als Einrichtung täglich gerecht werden müssen.“ Mit den Kleinen gehe man regelmäßig in den Park. Ein Standort direkt neben der Kita sei für eine Hundewiese ungeeignet. „Auch ein freundlicher und verspielter Hund kann ein Kleinkind durch Anspringen oder Umrennen erheblich verletzen.“

Ein Kind aus ihrer Kita sei schon einmal „im Park von einem großen Hund im Kreis gejagt worden“, so Detmer. „Das sind einfach Situationen, die zu gefährlich sind.“ Man befürchte, dass eine Freilauffläche mehr Hunde in die unmittelbare Nähe der Kita bringen werde. Nicht zuletzt gehe es auch um Hygiene. „Unsere Kinder sitzen, krabbeln und spielen unmittelbar auf dem Boden. Sie berühren Gras, Erde und Pflanzen und nehmen entwicklungsbedingt ihre Hände und Gegenstände in den Mund. Wir haben deshalb erhebliche Bedenken hinsichtlich möglicher Verunreinigungen durch Hundekot und Hundeurin.“

Bezirksbürgermeisterin bringt zeitweise Nutzung als Hundewiese ins Spiel

Nach der Kritik der Kita habe man geprüft, ob sich die Hundewiese im August-Sander-Park weiter westlich ansiedeln lasse, erläutert die grüne Bezirksbürgermeisterin Julie Cazier. Die Verwaltung habe das verneint, weil sich dort artenreiche Blühwiesen befinden. Die CDU beantragte, diese ökologisch wertvollen Wiesen in einen anderen Teil des weitläufigen Parks zu verlegen, scheiterte damit aber. „Dafür gibt es keine politische Mehrheit“, sagt Cazier. Grüne (7) und Linke (3) kommen in der BV auf zehn von 19 Stimmen. Des Weiteren betont die Bezirksbürgermeisterin: Mit dem Herkulesberg gebe es ganz in der Nähe eine 16 Hektar große Fläche, auf der Hunde ohne Leinenpflicht ausgeführt werden dürfen.

Schließlich beschloss die BV mehrheitlich einen Kompromissvorschlag von Cazier: Die Verwaltung soll nun prüfen, ob die Wiese an der Kita zeitweise als Hundefreilauffläche genutzt werden kann. Und zwar immer dann, wenn die Kita geschlossen ist: abends, nachts und morgens zwischen 17.30 und 7.30 Uhr sowie ganztägig am Wochenende.

„Das würde bedeuten, dass wir die Wiese im Winter praktisch nur im Dunkeln nutzen dürften. Das kann doch nicht die Lösung sein“, kritisiert Anna Schmidt. Und das Gelände am Herkulesberg sei zwar groß, aber recht weit entfernt von der Innenstadt und nicht beleuchtet. Dass die Stadt einen Zaun im August-Sander-Park ablehne, sei unverständlich. „Im Volksgarten wurde doch auch eine umzäunte Hundewiese eingerichtet, und das funktioniert dort ganz wunderbar.“ Auch der Verweis auf die Kosten sei kein Argument. „Schließlich zahlen wir alle Hundesteuer.“

„Die Hundehalter und vor allem ihre Hunde im Viertel warten seit Jahren auf eine sichere Möglichkeit zum Freilauf. Sie haben endlich eine verlässliche Lösung verdient“, meint Andreas Bohl (CDU), BV-Mitglied und Vize-Vorsitzender der Kölner CDU. Eine zeitlich eingeschränkte Nutzung biete keine verlässliche Perspektive. „Sie schränkt den Freilauf über einen erheblichen Teil des Tages ein und lässt die Hundehalter buchstäblich im Dunkeln stehen.“

Auch die Kita wäre damit nicht zufrieden. „Die hygienischen Risiken bleiben bestehen. Eine zeitliche Regelung würde wesentliche Konflikte nicht lösen, sondern lediglich verlagern“, sagt Detmer.

Hunde in Köln

Rund 44.000 Hunde sind in Köln registriert. Damit kommt im Schnitt etwa ein Hund auf 25 Einwohner. In der Corona-Zeit nahm die Zahl der Hunde im Bezirk Innenstadt stark zu. 2019 waren dort 2183 Hunde gemeldet, aktuell sind es 3552 Hunde, ein Plus von 63 Prozent. Laut Stadt gib es im linksrheinischen Teil des Bezirks Innenstadt aktuell zehn Hundefreilaufflächen mit einer Gesamtfläche von 20,8 Hektar. Davon entfallen 16,2 Hektar auf den Herkulesberg.

Mit der Hundesteuer nahm die Stadt Köln im vergangenen Jahr rund 6,7 Millionen Euro ein. Im Januar 2026 wurde die Hundesteuer um 11,5 Prozent auf 174 Euro pro Jahr erhöht. Die Stadt verspricht sich davon Mehreinnahmen in Höhe von rund 770.000 Euro pro Jahr. (fu)