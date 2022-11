Kölsch-Kolumne von Michael Hehn „Alles bliev en Kölle, wie et wor“

Hehn ist einer von sechs Autoren, die wöchentlich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ Texte für eine kölsche Kolumne schreiben und aktuelle Entwicklungen und Phänomene in Stadt und Land ohne kölsche Sentimentalität aufs Korn nehmen.

Köln – Dat Johr jeiht langsam an et Engk, mer selvs hät quasi eine Schrom mih o'm Deckel un mer denk bei sich: „Jeses nä, es ald widder Weihnachten!“



Eijentlich hät mer dat jo ald Anfang Oktober jedaach, als die ehtzte Dominostein em joldene Hervs jäje et Schmelze ankämpfe dähte un dat ehtzte Pöözje vum Adventskalender nor noch 50 Däch drop waade moht, dat et sich endlich opdun kann.



Zur Person

Michael Hehn ist Musiklehrer am Dreikönigsgymnasium in Bilderstöckchen. Im Karneval geht er als „Dä Nubbel“ in die Bütt, um über aktuelle Entwicklungen auf Kölsch zu spotten. Der Redner und Texter ist einer der Autoren, die wöchentlich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ in der kölschen Kolumne „Loss jonn“ aktuelle Entwicklungen aufs Korn nehmen. (fra)

Üvverhaupt es dat met dä Adventskalender su en Saach: Eine met Krepp, Marie un Jupp, däm Chresskind, Ohs, Esel, dä Heete, dä hillije drei Künnije un däm Stään – su eine sök mer ömesöns.



Stattdesse laach einer üvverall dä jecke Weihnachtsmann an (en Erfindung vun Coca-Cola), un dann denk mer bei sich: „Jeses nä, woröm jeiht et eijentlich Weihnachten?“



Immer mih Weihnachtsmäät in Kölle

Mer hät jo och dat Jeföhl, dat die Weinachtsmäät nit nor immer fröher opmaache, sondern dat dat immer mih weede. Bahl es janz Kölle en Bredderbud un mer kann met der joldene Premiumkaat „All you can drink“ vun Jlöhwingstand zo Jlöhwingstand torkele un sich am Engk op der „Christmas Avenue“ jlöcksillig dä Ress jevve zwesche rusa un lila Büdcher un bei besennliche Leedcher vun Brings bes Barbara Streisand. Selvsverständlich met 130 Dezibel, domet mer och bloß nix verpass. Un dann denk mer bei sich: „Jeses nä, sidd ehr dann jitz all beklopp jewoode!“



Wörterbuch

Schrom - Schramme

Jeses - Jesus

ehtzte - erste

Pöözje - Türchen

Heete - Hirten

Künnije - Könige

Määt - Märkte

Rude Latään - Rote Laterne

Pilledrieher - Bayer

denne nor ens däue - denen nur mal beibringen; die mal anstoßen

Jod, dat denk mer sich ävver och en punkto FC. Irjendwie hät mer am Engk vum Johr immer e dejá-vue: Rude Latään? Wor do ald ens jet?



Ich han mer dis Johr ene FC-Adventskranz jebastelt: Am Anfang sin alle Kääze an un an jedem Wocheengk kann mer ein usblose, bes dat mer weiß: „Jitz nor noch eimol verleere, dann es Weihnachte!“ Blöd nor, dat die Pilledrieher mer ming janze Terminplanung kapott jemaht han.



Ävver dä FC mäht et jo irjendwie och richtig: Nor wä avsteig kann och widder opsteije. Mer möht denne nor ens däue, dat et em Foßball anders eröm es wie beim Aufzog: Die ehtste Etag es hüher als die zweite. Un bevür mer jitz noch anfange met U-Bahn, Oper, Expressbus hööre mer besser tireck widder op.



Eijentlich bliev en Kölle jo alles esu, wie et wor. Und täglich grüßt das Murmeltier. Jlöcksillije Chressdäch un ene jode Rotsch!